"Lo asfixiaron por 10 mil pesos": denuncian que la Policía de Córdoba asfixió a un hombre de 39 años

La Justicia de Córdoba espera el resultado de la autopsia de Guillermo Bustamante, un hombre de 39 años que murió tras ser asfixiado por personal policial, que intervino en una discusión que este tuvo con el playero de la estación de servicio de Octavio Pinto y Mariano Castex, en el barrio Villa Páez del noreste de la capital provincial. El informe forense servirá para determinar cuánta responsabilidad tuvo la fuerza policial en la muerte, que se dio tras una discusión por 10 mil pesos de nafta súper.

Bustamante había ido a cargar combustible y tuvo una discusión por el monto con el playero. Antes de que la policía lo inmovilice, se comunicó con su esposa Agustina, quien estaba a unas cuadras y llegó para ver cómo fallecía su marido. "Se resistió a que la Policía lo llevara preso porque yo ya venía camino a pagar. Cuando llego, él ya estaba en la camioneta y vi cómo uno le pegaba en la panza y la costilla, mientras que el otro lo asfixiaba", detalló ante Arriba Córdoba.

La estación de servicio de Córdoba en donde perdió la vida Guillermo Bustamante.

"Necesito que se haga Justicia. Mi marido murió de asfixia, no de un paro cardíaco ni nada de esas cosas, porque él era sanísimo. Me lo mató la Policía por 10 mil pesos. Lo vi cuando ya estaba muerto y tenía puñetazos en la cara y los ojos salidos por el estrangulamiento", afirmó la pareja del fallecido. "Después llegó el 107 y lo trataron de reanimar, le pusieron oxígeno, pero no respondía, ya no estaba. Lo tiraron al suelo como una bolsa de papa", agregó.

"Escuché cuando decía 'soltame, soltame'. De repente no lo escuché más y ahí dije 'me lo mataron'. Un policía decía que lo tenían que llevar al médico urgente, que lo tiren en la chata, pero como no iban a llegar se pusieron a hacerle RCP, pero lógicamente estaba sin pulso por el estrangulamiento que le hicieron", describió. "Se puso en una disputa con el playero, pero no de forma violenta porque él no es violento", añadió Agustina.

En ese sentido, el abogado de la familia, Carlos Nayi, amplió información respecto a la situación actual. "Se secuestró material fílmico de la estación de servicio y de cámaras de los alrededores. Se está trabajando en la Unidad Judicial de Homicidios y hay gran cantidad de testimonios. Todo lo que tiene ver con las medidas de prueba y preservación de prueba están ordenadas por la Fiscalía", explicó.

Por su parte, el comisario mayor Cristian Barrios, subdirector general de la Policía de Córdoba, aseguró que Bustamante "se puso violento con el personal", de acuerdo a lo que vieron cuando llegaron a partir del llamado del playero. "Lo redujeron, lo esposaron y lo subieron al móvil. Estaba agresivo y quiso golpear al personal. Siguió con esa violencia. Incluso, se sacó uno de los anillos de las esposas y golpeó el móvil policial", contó ante ElDoceTV. "Todo es materia de investigación, está todo el registro fílmico y la Justicia analizará, también hay que esperar al informe forense para saber cómo murió", reconoció después.

Guillermo Bustamante y su esposa Agustina, con su hijo de cinco años en el medio.

Quien aportó testimonios claves también fue el playero con el que se originó el conflicto y la discusión. En diálogo con el Noticiero Doce el playero afirmó que Bustamante "no estaba en sí, estaba como ido" y que "con la plata en la mano" se negaba a pagarle. "Me decía que ya me iba a pagar. Miraba los billetes, como que los contaba, los volvía a guardar en el bolsillo. Me preguntó el precio, qué combustible había cargado, si había cerrado bien la tapa", detalló.

"Cuando le piden a la señora que corte la llamada, lo quieren reducir, se pone violento, no se deja agarrar y empieza a gritar que le quieren sacar la plata. Llegan más móviles a colaborar. Cuando ven que no lo pueden reducir entre cuatro, piden refuerzos", describió el playero.