¿Lo hacen a propósito? El equipo mendocino de Daniel Vila celebró la "humildad, esfuerzo y corazón" de Villa

A días de que se cumpla un año del último partido de Sebastián Villa en Boca Juniors, Independiente Rivadavia de Mendoza anunció su contratación y elogió al deportista por su "humildad, esfuerzo y corazón". El equipo de la ribera lo había expulsado luego de que la Justicia lo condene a dos años y un mes de prisión por el abuso sexual con acceso carnal a su ex pareja Daniela Cortés, quien hasta exhibió golpes recibidos por él. Además, otra mujer en 2022 le realizó una denuncia que todavía no se juzgó.

"Hola, aquí les habla Sebastián Villa. Estoy muy contento de estar aquí en "La Lepra". La expectativa que tengo es que podamos permanecer en la Primera División, haciendo un gran torneo", aseguró el nacido en Medellín en un video institucional del equipo que preside el empresario Daniel Vila, en el cual presentan los refuerzos. "Humildad, esfuerzo y corazón", fueron las palabras que eligieron para describir al extremo ofensivo.

"Creo que la velocidad, el mano a mano, el juego en equipo y con goles", enumera Villa en el video, en un repaso de sus virtudes. "Vengo con muchas ganas de aportar mi mejor versión, de hacer las cosas bien, de no ahorrarme ninguna gota de sudor y de ayudar al equipo a estar en Primera División", concluyó allí.

Además de la condena por lo de Cortés, el futbolista tiene en camino un nuevo proceso judicial por la acusación de Tamara Doldán por los delitos de tentativa de homicidio, violencia de género y agresión sexual, ocurridos en mayo en 2021, pero denunciados en mayo de 2022. A la joven se le realizaron pericias psiquiátricas que la respaldaron y existieron chats en los que él le pedía disculpas a ella por lo ocurrido.

"Bienvenido, Caudillo", lanzó Independiente Rivadavia en una publicación en la que festeja la llegada del condenado Sebastián Villa.

La bronca de muchos de las y los usuarios en las redes sociales estalló a partir de las dos publicaciones en la que presentan al delantero. En un intento de reflejar la contradicción que representa contratar a un futbolista con un condena por violencia de género, más otra en camino que llevó a algunos profesionales del derecho a afirmar que lo haría caer en prisión por reincidente, algunos le expusieron publicaciones previas en las que defendían a las mujeres.

"Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Las mariposas dejaron un legado de lucha y resiliencia, para conquistar derechos que protejan la integridad de todas las mujeres", aseguraban en la cuenta de X (ex Twitter) del equipo mendocino, el 25 de noviembre de 2021. "Ni una menos", era el hashtag que cerraba la publicación que también contaba con un flyer evocativo con el escudo de la institución.

"No es no", se leía en otro posteo realizado el 18 de diciembre de 2018, en donde "el Club Sportivo Independiente Rivadavia acompaña a las mujeres en su lucha contra la violencia de género en todas sus formas". Si bien estos dos son algunos de los ejemplos, al igual que la gran mayoría de empresas e instituciones, este tipo de formalidades se dan cada vez más. El problema es que cuando las acciones no reflejan para nada esta realidad.