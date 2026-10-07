Los peritos determinaron que Pity Álvarez está apto para afrontar el juicio

Tras la revisión de materiales audiovisuales, los peritos determinaron que el Pity Álvarez está apto para enfrentar el juicio en su contra por el homicidio de Cristian Díaz.

El informe, de casi 30 páginas, fue recibido este martes por el tribunal y concluyó que el músico está "apto para afrontar el proceso". Los especialistas oficiales consideraron que las funciones psíquicas necesarias para comprender y participar del juicio se encontraban compensadas y que no surgieron elementos objetivos suficientes para determinar una alteración de sus facultades que le impida ejercer sus derechos.

El estudio se realizó a partir de la revisión de distintos elementos incorporados al expediente, entre ellos antecedentes periciales, evaluaciones anteriores, documentación vinculada con su actual internación y registros audiovisuales recientes.

En ese sentido, los peritos analizaron tres entrevistas que Álvarez dio en distintos momentos del proceso, incorporadas a pedido del fiscal general Sandro Abraldes. Según el informe, en esas imágenes se observan conductas, formas de comunicación y recursos cognitivos compatibles con un funcionamiento que, en principio, no resulta incompatible con el ejercicio de sus facultades procesales.

Pity Álvarez deberá permanecer internado de manera forzosa durante 90 días en una institución psiquiátrica.

La evaluación presencial había sido ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 y se realizó este lunes en la sede del Cuerpo Médico Forense, ubicada en Lavalle 1429. Participaron un psicólogo y un psiquiatra oficiales, además de los dos peritos de parte designados por la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego.

Durante la entrevista, los especialistas describieron al músico como "tranquilo", con una actitud de "colaboración fluctuante y globalmente orientado". Según el documento, respondió de manera pertinente a las preguntas y mantuvo una atención estable, aunque por momentos se mostró menos activo y reticente a brindar determinada información.

Ahora será el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, el que deberá definir los próximos pasos. Los magistrados convocaron a las partes para este viernes 9 de octubre a las 11.30, cuando resolverán si están dadas las condiciones para reanudar el debate.

Horas después de que el Cuerpo Médico Forense determinara que Pity Álvarez está en condiciones de continuar el juicio, los abogados representantes del artista, Sebastián Queijeiro y Javier Baños, cuestionaron el informe a través de un comunicado, en el que discrepan de manera absoluta tanto con el procedimiento seguido como con el informe presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

Mientras tanto, el músico permanece internado en la clínica psiquiátrica Solar Colonia, adonde fue trasladado tras estar una semana en el Hospital Tornú. Su hermana lo visita a diario y Pity sale a caminar por los jardines de la institución.



