20 Noviembre de 2026 06:12
Un disfraz de película: una peluca rubia, vestido a rayas blancas y negras y una campera verde oscura. Con ese disfraz, un hombre entró el martes 17 de noviembre, a las 18.21, a la Joyería Emmanuel, sobre la avenida 3, entre los paseos 105 y 106, en pleno centro comercial de Villa Gesell. Lo que siguió quedó registrado segundo a segundo por las cámaras de seguridad del local.
Apenas cruzó la puerta, el asaltante fue directo a lo suyo: saltó por encima de uno de los mostradores y se abalanzó sobre la empleada que atendía el comercio. Su plan, sin embargo, se encontró con un obstáculo que no tenía previsto: la reacción de la trabajadora.
La mujer no se quedó quieta. Forcejeó con el delincuente y le impidió concretar el robo. Ante esa resistencia, el hombre se escabulló del local sin llevarse dinero ni mercadería: se fue con las manos vacías.
Tras una alerta radial, efectivos de la Policía Bonaerense llegaron a la joyería y entrevistaron a la empleada, que relató lo ocurrido. En el lugar trabajó Policía Científica, y se relevaron las imágenes de las cámaras de seguridad y mientras tanto, se montó un operativo cerrojo en la ciudad. El despliegue policial obligó a los ladrones, que habrían actuado con al menos un cómplice, a abandonar el vehículo en el que escaparon dentro de la localidad, sin poder sacarlo de Villa Gesell.
La camioneta apareció el miércoles en las inmediaciones del paseo 118 y la avenida 14. Al verificar sus numeraciones, los policías constataron que tenía pedido de secuestro por un hurto agravado ocurrido el 28 de octubre en Mar del Plata. La UFID N.º 6 de Villa Gesell, que interviene en la causa, ordenó las pericias y el secuestro del rodado. Por ahora, el autor del insólito intento de robo en Villa Gesell sigue sin ser identificado.