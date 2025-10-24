Lowrdez vivía un infierno con Gómez García: así encontraron la casa en la que estaba privada de su libertad

El jueves por la noche, Lowrdez Fernández había sido encontrada en una habitación del departamento de su ex novio, Leandro Gómez García, en un estado de shock y desorientación, luego de que su madre y su compañera Lissa Vera denunciaran su desaparición y a su ex pareja por violencia de género.

Carlos Salerno, en Desayuno Americano, relató cómo fue el momento del rescate: "Cuando abren la puerta, se encuentran a Lowrdez en una habitación y no se podía mantener en pie. La mirada estaba perdida", comenzó. Luego, el periodista de Pamela David agregó: "Cuando la levantan de la silla, ella dice: 'Leandro está ahí', y señala un ropero. Le abren la puerta y el tipo estaba escondido en un placard".

Lowrdez Fernández fue trasladada al Hospital Fernández donde ya recibió el alta

En cuestión de horas, García Gómez salió esposado de su propiedad en el barrio porteño de Palermo. En cuanto al avance judicial, Salerno informó que inicialmente la causa fue caratulada como "averiguación de ilícito", lo que generó preocupación sobre la continuidad de la detención del empresario, por lo que minutos después, el periodista confirmó que el fiscal pidió imputarlo por privación ilegítima de la libertad .

Si bien la cantante de Bandana fue trasladada de inmediato al Hospital Fernández, y su ex pareja detenido, la policía científica se quedó trabajando en el lugar ubicado en la calle Ravignani y en las últimas horas trascendió el listado de todo lo que se halló en la vivienda.

Primera imagen de Leandro García Gómez detenido

Los efectivos observaron muchas botellas de bebidas alcohólicas, como vodka, vino, whisky y fernet. También había pastillas sin el blíster de contención, de diferentes tamaños y colores. Actualmente, todo el material se encuentra siendo analizado en un laboratorio.

En medio de la desesperación y la preocupación por el estado de salud de Lowrdez Fernández, se conoció el importante compromiso laboral que tiene el 30 de octubre: hace varias semanas la confirmaron para un show retro en el Gran Rex que, además de contar con la presencia de Germán Tripel, ex Mambrú, marcará el regreso al país de A*Teens, la banda sueca que llegará a calle Corrientes para celebrar los 25 años de su formación.