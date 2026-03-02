Macabro carnaval: un hombre murió desangrado y degollado al impactar contra una soga en un corso

Quilmes Oeste fue escenario de una tragedia este sábado por la tarde, cuando un motociclista perdió la vida de forma instantánea al impactar con una soga que bloqueaba la circulación en la avenida 12 de Octubre y la calle 390. El fatídico accidente ocurrió en el marco de un desfile de murgas que, cabe aclarar, no contaba con autorización de la Municipalidad.

Según informaron fuentes policiales, el conductor de la moto, que transitaba acompañado por su hijo, no logró ver la soga que atravesaba la calle por la falta de señalización adecuada .

Un motociclista murió degollado

El impacto fue directo y brutal, golpeando al hombre en el cuello y provocándole heridas letales que derivaron en una considerable pérdida de sangre. A pesar de la rápida llegada del personal médico, el motociclista falleció casi de inmediato en el lugar del terrible e inesperado acontecimiento.

El hijo de la víctima, quien viajaba como acompañante en el vehículo, también sufrió lesiones leves producto del incidente. Fue atendido en el lugar por personal de emergencias y trasladado a un centro de salud cercano, donde luego se pudo comprobar que está fuera de peligro .

Ahora bien, la cuerda habría sido puesta por un grupo de vecinos con el fin de bloquear el paso vehicular durante un desfile de carnaval organizado sin los permisos correspondientes. El evento, que congregaba a decenas de personas, fue suspendido tras la tragedia, dejando en shock a todos los vecinos y vecinas de la zona.

Efectivos policiales y peritos trabajaron intensamente en el lugar para recolectar medios de pruebas y determinar las responsabilidades legales por la instalación del obstáculo en la vía pública. Según trascendió, las autoridades evalúan posibles imputaciones contra los organizadores del desfile por su presunta negligencia al no garantizar las medidas mínimas de seguridad.