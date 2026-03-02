Jorge Macri abre las sesiones ordinarias en CABA con un claro reclamo a Javier Milei por la coparticipación

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, inauguró el lunes el período de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña con un discurso que puso énfasis en el orden como eje central de su gestión y, a lo largo de su intervención, Macri abordó temas clave como la coparticipación, el recorte de impuestos, la movilidad, la seguridad, la educación, la salud y las personas en situación de calle.

Desde el inicio de su discurso, Macri dejó en claro que el orden será el pilar fundamental de su administración. "La ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó. La inmensa mayoría de los porteños siguen eligiendo más libertad y más orden", afirmó con firmeza.

Jorge Macri en la apertura sesiones

Además, hizo hincapié en combatir lo que denominó "los enemigos del estilo de vida porteño" y, en esa línea expresó: "Voy a luchar sin descanso contra los enemigos del estilo de vida de los porteños que queremos vivir tranquilos, con progreso y en paz. No queremos vivir como en lo peor del conurbano", dijo buscando reforzar la identidad del PRO frente al avance de otras fuerzas políticas, como La Libertad Avanza y el peronismo.

En una clara crítica a las protestas que afectan el espacio público, señaló: "Los porteños no queremos ser rehenes de nadie. Ni de los que cortan las calles, ni de los piquetes, ni de los que invaden veredas o plazas, o de los delincuentes. Acá ya no hay espacio para minorías violentas que rompen las reglas de convivencia". Además, expresó: "Elegí defender a esa mayoría silenciosa, respetuosa de la ley, que se sentía impotente viendo la 9 de Julio todos los días cortadas. Manteros, acampes, ranchadas o casas tomadas por todos lados".

Javier Milei en su propia apertura sesiones

En el plano económico, Macri defendió una estrategia basada en la reducción del gasto político y el alivio fiscal: "Simplificamos más de 1.560 gestiones y llevamos a costo cero 71 trámites no tributarios como parte de una agenda de reformas y eficiencias", destacó.

En la misma línea, el jefe de Gobierno subrayó que la baja de impuestos fue un respaldo directo al sector productivo: "Le bajamos los impuestos a 150.000 trabajadores no profesionales que no pagan más Ingresos Brutos. Los pusimos en igualdad de condiciones con los profesionales que ya tenían ese beneficio, generando una equidad que merecían los no profesionales de la ciudad", sostuvo. También hizo alusión a que más de 22 mil contribuyentes recibieron devoluciones por 30 mil millones de pesos en saldos a favor del impuesto a los Ingresos Brutos.

Entre las medidas sociales, destacó: "Bajamos a cero el impuesto inmobiliario y el ABL para más de 89 mil jubilados y personas con discapacidad". Además, anunció que hoteles, bares, restaurantes y heladerías estarán exentos del pago de ABL e impuesto inmobiliario durante seis meses. "Vamos a seguir bajando impuestos sin bajar la calidad de los servicios", juró.

Uno de los momentos más destacados del discurso fue el reclamo directo al gobierno nacional por los fondos de coparticipación que todavía deben: "Este esfuerzo que la ciudad está haciendo no alcanza si no se cumple con el pago de la coparticipación de una deuda generada por el gobierno kirchnerista y que la Nación aún mantiene con los porteños", expresó Macri, haciendo referencia al recorte impuesto durante la gestión de Alberto Fernández.

Alberto Fernández

Aunque manifestó apoyo al rumbo económico del presidente Javier Milei en materia macroeconómica, Macri marcó un límite claro: "Esta gestión apoya al gobierno nacional en el objetivo de ordenar la macroeconomía y las cuentas públicas. Ese acompañamiento nunca lo hizo retroceder en los planteos por los fondos que pertenecen a los porteños".

Macri se acordó de la problemática de las personas en situación de calle, el punto tal vez más controversial de su gestión por la virulencia contra estas personas que son completamente vulnerables: "Necesitamos que no puedan rechazar la ayuda. No se trata de perseguirlos como criminales ni de llevarlos detenidos. Lo que queremos es rescatarlos", explicó.

Javier Milei

El mandatario detalló que actualmente la red social acompaña a unas 16 mil personas en situación vulnerable, pero alertó sobre un grupo específico que queda fuera del sistema: "Hay 1.800 que no aceptan ayuda. La gran mayoría con problemas de adicciones y de salud mental". En este sentido, llamó a reformar la Ley Nacional de Salud Mental para adecuarla a las necesidades actuales y criticó duramente a la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones por ser "totalmente ideologizada".

Macri destacó avances significativos en seguridad, educación y salud como parte del rumbo estratégico de su gestión. En materia de seguridad, mencionó la incorporación de 4.000 efectivos a la Policía de la Ciudad y una baja sostenida en los índices delictivos. Además, resaltó la expansión del sistema de videovigilancia con 17 mil cámaras activas que cubren más del 80% del territorio porteño.

Una familia completa en situación de calle

En educación, presentó el Plan Estratégico Buenos Aires Aprende, que incluye iniciativas como la inauguración de la Escuela Estación Buenos Aires, un establecimiento modelo bilingüe y tecnológico. Asimismo, destacó la certificación internacional en inteligencia artificial para 7.000 docentes y el crecimiento del centro TUMO para formación digital.

En salud, anunció un incremento histórico en inversión: un 30% más en disponibilidad de turnos y un 25% más en cirugías programadas . Entre los hitos mencionó la primera intervención fetal compleja realizada en el Hospital Fernández y la incorporación del acelerador lineal en el Instituto Marie Curie. Además, informó que ciudadanos extranjeros deberán pagar por su atención médica en hospitales públicos porteños.

Plan Estratégico Buenos Aires Aprende

En infraestructura y transporte, Macri anunció una licitación nacional e internacional para construir la futura Línea F del subte y el desarrollo de una línea Trambus completamente eléctrica. También destacó la reconversión de la Autopista Dellepiane en una "autopista parque" con 160 mil metros cuadrados adicionales de áreas verdes.

En cultura, subrayó las obras realizadas en la Casa de la Cultura y el Centro Cultural San Martín, así como el éxito del Teatro Colón bajo la dirección artística de Julio Bocca, que superó el millón de asistentes en 2025. Además, confirmó que Buenos Aires será sede del Major de Counter Strike en 2027.

Por último, reconoció desafíos pendientes en limpieza urbana. Aunque mencionó avances como la instalación de cámaras con inteligencia artificial en camiones recolectores y nuevos sistemas para supervisar el barrido, admitió: "La Ciudad aún no alcanza el estándar buscado".