El día en el que Grondona movió los hilos de la política internacional y liberó la Fragata Libertad

Después de más de 448 días detenido en Venezuela, acusado de presuntas actividades terroristas y sin un proceso judicial público, el gendarme argentino Nahuel Gallo fue finalmente liberado el pasado domingo y regresó a la Argentina para reencontrarse con su familia.

La noticia se difundió principalmente por las redes sociales de su esposa, María Alexandra Gómez, y posteriormente la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió el mensaje: " El fútbol, el puente humanitario ".

Nahuel Gallo volvió de Venezuela junto a dos funcionarios de la AFA

Para sorpresa de muchos, Cancillería no fue el centro de la comunicación oficial, en parte porque el Gobierno estaba enfocado en el bochornoso discurso de apertura de sesiones ordinarias de Javier Milei. En cambio, fue la AFA la que difundió una imagen de Gallo frente a un avión y un breve comunicado celebrando lo que describió como una cooperación humanitaria que permitió su traslado.

Este episodio recuerda que el fútbol ya estuvo vinculado en el pasado con situaciones de carácter político e internacional. En octubre de 2012, durante la disputa judicial con los llamados "fondos buitre", la Fragata Libertad quedó retenida en el puerto de Tema, Ghana, luego de un fallo impulsado por el fondo NML Capital que exigía el pago de deuda en default.

La Fragata Libertad fue liberada, de lo contrario el país africano podría enfrentar sanciones deportivas

La situación generó una fuerte tensión diplomática: el gobierno argentino de entonces, liderado por Cristina Kirchner, denunció la retención como una violación del derecho internacional y calificó la medida como un acto "colonial". La tripulación del buque pasó semanas en condiciones precarias hasta que se decidió repatriar a la mayoría de los marinos, dejando una guardia mínima a bordo.

Los abogados de NML Capital habían fijado el valor de la liberación en 20 millones de dólares, argumentando que Argentina aún debía al fondo unos 300 millones.

El día que Julio Grondona movió sus contactos para recuperar la Fragata Libertad

En aquel caso, así como en el de Gallo, hubo gestiones fuera de la diplomacia tradicional. Según reconstrucciones posteriores, Julio Grondona, entonces presidente de la AFA y vicepresidente senior de la FIFA, gestionó contactos con autoridades de la FIFA y de la federación ghanesa para poner "el tema en agenda".

Con ese respaldo, Julio Grondona presionó para que, si la Fragata Libertad no era liberada, el país africano podría enfrentar sanciones deportivas, incluyendo advertencias sobre competencias oficiales y designaciones arbitrales.