Repatriaron el cuerpo de Narela Márquez pero el misterio de su muerte sigue sin resolverse

En un caso que conmocionó tanto a Argentina, el cuerpo de Narela Micaela Márquez Barreto, una chica de 27 años encontrada muerta en Los Ángeles, Estados Unidos, finalmente fue repatriado tras casi un mes de gestiones diplomáticas y administrativas. Sin embargo, las circunstancias de su fallecimiento continúan envueltas en un velo de incertidumbre que las autoridades aún no han logrado disipar.

La noticia de su muerte, ocurrida a fines de enero, generó un profundo impacto; es que desde el inicio de la causa, las condiciones en las que fue encontrada todavía están en plena especulación, mientras la investigación, liderada por las autoridades estadounidenses y acompañada por representantes diplomáticos argentinos, sigue en curso. Hasta el momento, se realizaron peritajes y estudios forenses que buscan determinar las causas exactas de la muerte de Narela.

Narela Micaela Barreto

El proceso de repatriación no estuvo exento de dificultades. La familia de Narela enfrentó días de angustia e incertidumbre ante los procedimientos burocráticos necesarios para trasladar sus restos al país. Amigos y vecinos se movilizaron en redes sociales, impulsando campañas para acelerar los trámites y permitir que la joven recibiera una despedida digna en su tierra natal. Finalmente, tras 28 días de gestiones, el cuerpo llegó a Argentina, donde este viernes 27 de febrero se realiza el velatorio en Remedios de Escalada.

La despedida tendrá lugar en Villegas 1094, entre las 9 y las 13 horas, y luego sus restos serán llevados al Cementerio de Lomas de Zamora para su inhumación. El hermano de Narela comunicó la información en redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido durante este difícil proceso.

Narela Micaela Márquez Barreto

Mientras tanto, el caso permanece abierto y bajo análisis ya que se continúan recopilando evidencia y elaborando informes oficiales para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Narela Micaela Márquez Barreto.