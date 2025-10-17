"No reunía criterios de internación": el argumento que dejó libre en 2024 a Laurta, el doble femicida

Una pericia psicológica realizada al femicida Pablo Laurta en febrero de 2024, en el marco de la primera detención de casi un mes que atravesó por hostigar a su pareja, expuso que le habían recomendado de un tratamiento "especializado en la problemática de violencia familiar" a partir de los "indicadores detectados en su personalidad". Al mismo tiempo y paradójicamente, señalaron que no reunía "criterios de internación al examen actual".

La revelación que sacó a la luz el diario Clarín deja una conclusión implícita: que los asesinatos de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio eran evitables, si la Justicia hubiera analizado el hecho y no simplemente recomendar un tratamiento que, en el fondo, no era obligatorio.

Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio

"Fue posible establecer, a través de la aplicación de la entrevista clínica, que el Sr. Pablo Daniel Rodríguez Laurta no presenta, al momento de las entrevistas sostenidas, indicadores de desestabilización psicopatológica, encontrándose estable anímicamente, sin ideación auto-heteroagresiva o de muerte activa", plantearon en el informe firmado por la psicóloga Marcela Scarafía y el psiquiatra Sebastián Andrés Nigro.

En la pericia determinaron que "producto del examen actual y de su relato, no se observan elementos psicopatológicos compatibles con alteración morbosa de jerarquía suficiente, insuficiencia de sus facultades mentales o estado de inconciencia manifiesto, presentes al momento de los hechos que se investigan, por lo cual se considera que el sujeto no se habría encontrado impedido de comprender sus actos ni de dirigir sus acciones".

La pericia médica a Pablo Laurta en febrero de 2024 que publicó Clarín.

Su detención había sido por la orden de restricción perimetral que pesaba sobre él desde la primera renuncia recibida en su contra en octubre de 2023. El delito fue el de desobediencia a la autoridad, y fue por estas razones que se le dio la libertad con las consideraciones de la pericia médica.

"No es dable advertir al momento del examen clínico actual, la presencia eficaz de factores de orden psicopatológicos o psiquiátricos de gravedad que determinen un estado de riesgo cierto e inminente: para sí ni para terceros. Es decir, la persona no reúne criterios de internación al examen actual", sostuvieron allí.

Pablo Laurta

"Se sugiere que el peritado realice un tratamiento de inicio inmediato, psicológico y psiquiátrico ambulatorio en su lugar de detención o en donde su situación procesal lo determine respecto de los indicadores detectados en su personalidad y especializado en la problemática de violencia familiar. Esto con control estricto respecto de su regularidad y evolución, por parte del tribunal que corresponda", concluyeron los peritos.

En los hechos, ningún tribunal controló la realización del tratamiento indicado. Pero lo que es peor aún, tras ser detenido en octubre de 2024 por pasar varios días en la terraza de la madre de su hijo observándolos y cortándoles el cable y la luz, tampoco se avanzó con la conformación de este tratamiento.