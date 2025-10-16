Sacan a la luz la verdadera personalidad de Pablo Laurta: "Estamos frente a una mente criminal calculadora"

En un caso que ha conmocionado a la provincia de Entre Ríos, la Justicia dictó este jueves prisión preventiva por 120 días para Pablo Laurta (39), principal acusado del doble femicidio de Luna Giardina (26), y su ex suegra, Mariel Zamudio (54).

Además, Laurta fue imputado por el "homicidio criminis causa" del remisero Martín Sebastián Palacio, de 49 años, a quien asesinó y descuartizó en la noche del pasado martes 7 de octubre. Los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning lideran la investigación del caso, que reveló detalles escalofriantes sobre la mente metódica del doble femicida.

Pablo Laurta

El sospechoso, quien ya había sido detenido el domingo en Gualeguaychú junto a su hijo de seis años, también enfrenta cargos en Córdoba por el doble femicidio de. Según las autoridades, Laurta las asesinó a balazos el sábado 4 de octubre en su domicilio en Córdoba, alegando que ambas formaban parte de una supuesta red de trata que había secuestrado a su hijo.

En declaraciones públicas durante su traslado, Rodríguez Laurta lanzó: "Yo liberé a mi hijo de una red de trata" y, en la misma línea, gritó: "Investiguen", con el único objetivo de generar desconcierto entre los y las trabajadoras de prensa del lugar; pero esas declaraciones van en la línea ideológica del grupo "Varones Unidos" que no sólo niega la figura de femicidio sino que sistemáticamente ponía en duda las denuncias por violencia de género que después terminaba relacionando con redes de trata que la justicia nunca pudo comprobar.

Su defensor oficial, José Luis Legarreta, se adelantó y explicó que solicitará pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar si su cliente podría ser declarado inimputable. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación consideran que su comportamiento no corresponde al de una persona incapaz de comprender la criminalidad de sus actos; de hecho, estuvo varios meses planificando con lujo de detalles los asesinatos de Luna y Mariel.

"Estamos frente a una mente criminal calculadora que manejó todas las variables con precisión", afirmó el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. En esta línea, un detalle aterrador es que Laurta planificaba cruzar ilegalmente el Río Uruguay hacia Salto utilizando un kayak escondido en el monte.

Pablo Laurta se negó a declarar

En las próximas horas, Pablo Laurta será trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad a Córdoba, donde enfrentará los cargos por el doble femicidio. Mientras tanto, continúa la investigación para esclarecer los detalles detrás de los crímenes y las motivaciones del imputado.