Mar del Plata violenta: vio que estaban teniendo sexo en un auto, se asomó por la ventana y le pegaron un tiro

La madrugada del domingo en Mar del Plata dejó una curiosa historia que terminó sin muertos, pero con un hombre de 30 años en situación de calle baleado. La víctima del balazo se asomó a un auto en el que una pareja estaba teniendo relaciones sexuales y tras un forcejeo con el hombre que estaba adentro, recibió un disparo a la altura de la cadena. Tras atenderlo quedó fuera de peligro, pero todavía buscan al autor del disparo.

El hecho se dio en esas primeras horas del último día de la semana en la intersección de la Avenida Champagnat y Rodríguez Peña de la ciudad balnearia. Según el testimonio de los investigadores en el vehículo se desarrollaba un encuentro sexual consensuado entre el tirador y una trabajadora sexual de la zona. La víctima del disparo, de acuerdo a lo revelado, oficiaría de protector y de paerja de la mujer en la zona.

Los investigadores, por el momento y sin haber dado con el prófugo, sostienen que la principal hipótesis es que este consideró que lo asaltaban cuando se metieron por la ventana de su vehículo y que la reacción fue casi automática en ese sentido, al igual que su fuga instantánea del lugar en el que estaba, tras el forcejeo que derivó en la temeraria acción de fuego.

La reacción del herido pasaría por el hecho de que, más allá del oficio callejero de la trabajadora sexual, él la considera su pareja, y además se encarga de protegerla de otras situaciones violentas que se pueden presentar en las noches marplatenses. Aunque también es un hecho que la víctima cuenta con procesos judiciales por robo, tentativa de robo y encubrimiento, todas causas que tiene desde 2020, mientras que la mujer cuenta con causas por violencia familiar, lesiones y diversos delitos contra la propiedad.

La ciudad de Mar del Plata tiene una potente vida nocturna y también una alta tasa de criminalidad.

Mientras que a la víctima del disparo la trasladaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), todavía buscan al autor del disparo, con quien no pudieron dar desde que se dio a la fuga. Los investigadores consideran que el atacante se confundió con la situación y que creyó que lo estaban emboscando y que por eso evitó que la mujer descienda del vehículo, como intentaba según su testimonio.