Martín Salwe rompió el silencio y habló sobre Lara, la víctima de femicidio que entrevistó: "Me impactó mucho"

En medio de la gala de los Martín Fierro, el periodista Martín Salwe habló sobre el triple femicidio que conmociona por estas horas a Argentina en general pero a Florencia Varela en particular donde fueron encontradas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) sin vida y con signos de tortura.

Salwe fue el entrevistador de Lara quien se quejaba en un móvil de A24 por los malos tratos que recibían por parte de los y las vecinas de Flores y denunció que hasta les tiraban agua hirviendo para que no trabajen en ese sitio.

El triple femicidio de La Matanza conmovió al país y abrió múltiples debates

Consultado por BigBang , el periodista explicó: "No teníamos pensado que iba a pasar eso cuando hicimos la entrevista, me dio mucha pena", dijo conmocionado.

En la misma línea, reflexionó: "Obviamente faltó ahí un adulto responsable , que sea la contención, que las saque pero bueno, a veces uno tiene una realidad muy distinta a esas personas", expresó y continuó: "Me impactó mucho saber que esa persona que yo entrevisté terminó así de esa manera".

Sobre la polémica que generó la entrevista por tratarse de una menor de edad como Lara, Salwe respondió categórico: "Sí chequeamos la edad", dijo y reconoció que luego se dieron cuenta de que el que mostraba Lara era "un documento que era apócrifo, era falso".

Si bien reconoció que se fijó en el DNI de Lara, lo cierto es que no pudieron reconocer que era falso. Martín Salwe se justificó: "Sino ni yo ni el canal puede poner en una nota a una menor de edad", expresó y completó: "Lo que no puedo chequear era si es falso o no porque no tengo la potestad. Yo creí en la palabra de ella", dijo para terminar.