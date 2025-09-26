Mauro Szeta rompió el silencio sobre la polémica entrevista a Lara Gutiérrez que hoy se resignifica tras el triple femicidio

El macabro hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes de entre 15 y 20 años en una casa de Florencio Varela dejó al descubierto un entramado de narcotráfico y prostitución que se extiende a lo largo del país.

Mientras en redes sociales se debate acerca de si Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutierréz eran "viudas negras" o "trabajadores sexuales", lo cierto es que hay tres pibas menos y un Estado ausente.

El triple femicidio de La Matanza conmovió al país y abrió múltiples debates

En este contexto, Mauro Szeta salió a hablar sobre la polémica entrevista de Lara Gutierréz con el programa Lape Club Social donde los vecinos la denunciaban a la Policía por ejercer la prostitución y la venta de narcóticos a bordo de un automóvil.

El clip resurgió en redes sociales y los usuarios cuestionaron cómo entrevistó a una menor de edad y no se dieron cuenta. El periodista explicó que, en ese momento, no tenían forma de verificar la información, y que recién ahora, tras el crimen, supieron que se trataba de una menor de 15 años.

"Lo que pensamos ahora es que en aquella oportunidad las mandaron a hablar para desvincular su actividad de cualquier jefe narco o red de trata", reflexionó Mauro y siguió: "Fue una estrategia para limpiar posibles responsabilidades, tanto de cobertura policial como de jefaturas detrás de esta historia".

Para Zseta, la entrevista fue de un "valor periodístico increíble", aunque con un dolor profundo: "Vimos a Lara sin saber que 40 días más tarde iba a terminar siendo asesinada y ejecutada por los narcos. No solo asesinada, sino que sobre ella descargaron simbología de tortura, la amputación de la mano y demás".

Si bien el video se puede entender como un lavado de conciencia propia, pero se puede ver que es un mensaje claro a la sociedad que apunta como culpable a quienes en realidad son víctimas: "Lo que trata de hacer todo el tiempo es despegar de que eran víctimas de una red de trata y que trabajaban para alguien. 'Somos cuentapropistas', decían en la entrevista. ¿Por qué digo somos? Porque aparece en la etapa final de la entrevista, una piba que se identifica como Luna, que dice tener 20 años porque le preguntamos nosotros".

"Lo que pensamos ahora es que en aquella oportunidad las mandaron a hablar para desvincular su actividad, su ejercicio de la prostitución callejera a cualquier jefe narco o cualquier puntero, o jefe de una red de trata. Eso es lo que resignificamos ahora: que las mandaron ese día a darnos la entrevista para limpiar posibles responsabilidades, tanto de cobertura policial o de una jefatura detrás de esta historia", analizó Mauro Szeta.

Lara Gutierréz en Lape Club Social

Lo cierto es que el caso de Lara, junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi, conmocionó al país. Las tres jóvenes fueron encontradas sin vida en una vivienda de Florencio Varela, y las autopsias revelaron signos de violencia extrema. La investigación sigue en curso, con varios detenidos hasta el momento, y se sospecha que hay más personas involucradas.

En paralelo, este viernes se lleva a cabo el funeral de Brenda y Morena en la calle Monseñor R. Bufano 2.651, Ruta Provincial N° 4 (ex Camino de Cintura), San Justo. Y en horas de la tarde hasta la 21 en la casa velatoria Dauria, ubicada en Eizaguirre 2.448, San Justo, será el velorio de Lara.