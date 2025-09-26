Horror en un colegio de Avellaneda: un banco de aula, una pelea entre compañeros y un chico de 15 años al borde de la muerte

Un adolescente de 15 años lucha por su vida en el Hospital Fiorito de Avellaneda tras recibir una paliza por parte de un compañero del Colegio N° 27 de Chacabuco y Roca. La discusión fue por un banco de la escuela y acusaron a la maestra del curso de intervenir a favor del agresor, y a la institución educativa de haber abandonado a la víctima, quien estuvo 20 minutos sin signos vitales y sin recibir tareas de reanimación.

El menor se llama Isaías Ezequiel Mendoza y el agresor de 16 años, Luciano Tomás Ramírez, quien según la publicación de la madre de la víctima, que fue compartida por el periodista Mauro Szeta en su cuenta de X, "atacó sin piedad solo por un asiento". "La profesora Rosana Santos, que estaba presente, no solo no reaccionó al ataque de Luciano, sino que ayudó a que Isaías no pueda defenderse", denunció.

El desesperado pedido de la madre de Isaías Ezequiel Mendoza, el adolescente de 15 años que quedó en coma tras una paliza de un compañero de colegio.

Lo cierto es que no fue la única acusación que recibió la docente, ya que según contó la hermana de la víctima, también le impidieron "que se comunicara con el familiar a cargo para poder asistirlo". La decisión podría haber sido fundamental para lograr una mejor recuperación del chico que hoy se encuentra en coma y con pronóstico reservado.

"Isaías entró en paro cardiorespiratorio en el colegio y nadie lo asistió", denunciaron. "Estuvo sin signos vitales durante 20 minutos sin asistencia. Cuando la hermana pudo comunicarse con la madre y pudo llegar al colegio a ver a su hijo, ningún personal ayudó a movilizar a Isaías. Solo dos compañeros que salieron a buscar un patrullero para poder trasladar a Isaías al hospital", agregaron.

El Hospital Fiorito de Avellaneda, donde Isaías Ezequiel Mendoza lucha por su vida.

Al caso hay que sumarle que, una vez en el nosocomio bonaerense, el personal médico también pasó 20 minutos reanimándolo, lo que configura mucho tiempo sin que la oxigenación haya estado a los niveles aceptables para que el cerebro no sufra daños permanentes.

La desesperación de la familia, más allá de las acusaciones, se traslado a un pedido frenético para juntar fuerzas por el menor. "Hoy Isaías se encuentra en terapia intensiva en un coma inducido, luchando por salir adelante. Pido por favor cadena de oración por Isaías. Dios tiene la última palabra", sentenciaron.