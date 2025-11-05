Fijan nueva fecha para el juicio por la muerte de Diego Maradona: empezará el 17 de marzo de 2026

En un fallo de 22 páginas, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, determinó que el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará el 17 de marzo del año 2026. Esta decisión se produce tras la declaración de nulidad del primer juicio en mayo pasado, marcado por el polémico documental Justicia Divina, que iba a ser protagonizado por la jueza Julieta Makintach.

El tribunal fijó además una audiencia preliminar para el 12 de noviembre de este año, a las 10:30 horas, con el objetivo de controlar y admitir las pruebas que serán presentadas por las partes. Los jueces enfatizaron que esta nueva instancia busca garantizar un proceso imparcial y ajustado a derecho.

Diego Maradona

En este contexto, se resolvieron una serie de planteos presentados por las defensas de los imputados. El neurocirujano Leopoldo Luque había solicitado la realización de un juicio por jurados, pero su pedido fue rechazado por considerarse "manifiestamente extemporáneo y encontrarse precluido el momento procesal para su ejercicio".

Por su parte, la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov intentó invocar el principio de non bis in idem para evitar un nuevo juicio. Sin embargo, el tribunal desestimó este planteo, argumentando: "La nulidad del juicio anterior se declaró para proteger su derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial no para perjudicarla, por lo que negarle la posibilidad del nuevo juicio equivaldría a consolidar la afectación de sus derechos".

Agustina Cosachov

Los magistrados aclararon que la nulidad decretada en el juicio anterior regirá desde la audiencia preliminar del debate oral suspendido en marzo . Esto implica que se mantendrá el juicio por jurados popular solicitado por Dahiana Gisela Madrid, una de las imputadas, mientras que los demás acusados enfrentarán un juicio técnico.

Este nuevo proceso judicial busca esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento del Diez y determinar si existieron negligencias o responsabilidades penales en su cuidado médico.

Dahiana Gisela Madrid

El caso de la muerte de Maradona sigue siendo uno de los procesos judiciales más mediáticos y complejos en la historia reciente del país con un sistema de casta judicial que protegió a la jueza Julieta Makintach que intentó lucrar con la muerte del astro del fútbol mundial.

Los acusados que serán juzgados a partir del próximo 17 de marzo de 2026 por su presunta responsabilidad en la muerte de Diego Maradona son: