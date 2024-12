Milica, la streamer víctima de un robo en vivo que conmocionó a las redes sociales: "Me cayó todo el vidrio encima"

La streamer Micaela Ybañez, más conocida como Milica en las redes sociales, fue víctima de un violento robo mientras realizaba una transmisión en vivo desde su auto junto a Nico Acosta, manager del reconocido boxeador Sergio "Maravilla" Martínez. El hecho, que ocurrió el pasado martes por la tarde, quedó registrado por la cámara del celular de la joven y rápidamente se viralizó en las redes sociales. En menos de cuatro segundos, un motochorro rompió la ventanilla del lado del acompañante del vehículo donde se encontraba Milica y sustrajo el celular que estaba ubicado sobre el tablero.

La secuencia fue brutal: el golpe hizo estallar la ventanilla, lanzando los vidrios hacia el interior del auto y causándole cortes leves a la streamer. En el video se puede observar también cómo, mientras Milica y Acosta conversaban, dos individuos en moto frenaron a la altura del auto. Uno de ellos, vestido con un buzo negro con letras blancas y casco, atacó el vehículo, tomó el teléfono y huyó en la motocicleta que lo esperaba. Curiosamente, el dispositivo continuó transmitiendo en vivo durante parte de la fuga, permitiendo a los espectadores ver al delincuente corriendo con el celular en la mano antes de que se percatara y tapara la cámara.

Horas después del incidente, Milica recurrió a sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. "Estamos bien, me corté un poco porque me cayó todo el vidrio encima", explicó en una historia. Además, compartió una fotografía en la que se ve a Nico Acosta junto al vidrio roto, acompañada por un mensaje que reflejó su descontento: "Primer y último IRL (In Real Life) en la calle". Por su parte, Acosta también compartió imágenes en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 16 millones de personas. Las fotos mostraban el estado del vehículo tras el ataque, con restos de vidrio esparcidos en el asiento del acompañante y el suelo.

La postal que compartió Mica Ybañez tras el robo

A pesar del shock inicial, los protagonistas confirmaron que no sufrieron heridas de gravedad y lograron recuperar el celular horas después del robo. La transmisión en vivo y las cámaras permitieron a las autoridades y a los seguidores identificar detalles que podrían ser clave en la investigación. El incidente reabre el debate sobre la seguridad y los riesgos asociados con el streaming en exteriores. Milica, quien cuenta con un millón de seguidores en Instagram, utilizó este desafortunado suceso para advertir a sus colegas y seguidores sobre la importancia de la precaución al realizar transmisiones en vivo en la vía pública.