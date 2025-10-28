Terror en Parque Patricios: un incendio en un taller mecánico obligó a evacuar dos escuelas y dejó nueve personas asistidas

El martes comenzó con un sobresalto en Parque Patricios. Minutos después de las nueve de la mañana, el rugido de una explosión quebró la rutina del barrio y, en cuestión de segundos, una densa columna de humo negro cubrió el cielo porteño. Un incendio desatado en un taller mecánico ubicado sobre la calle La Rioja, entre avenida Brasil y José de Garro, obligó a evacuar dos escuelas y a decenas de vecinos que escaparon del fuego con lo puesto. "El fuego afectó tanto la planta baja y el piso superior que integran el edificio, en el que se produjo un derrumbe parcial del techo de chapa", informaron las autoridades.

Aunque las llamas ya fueron controladas, los Bomberos de la Ciudad continuaron durante horas trabajando para evitar la propagación del fuego hacia una vivienda lindera. El humo, espeso y tóxico, invadió los alrededores y llegó hasta la Escuela Nº2 Gutiérrez, donde alumnos y docentes debieron salir rápidamente a la calle. "Alumnos y maestros de la escuela están siendo evaluados por precaución por médicos y psicólogos. Todos están fuera de peligro", aseguraron desde el SAME. Lo mismo ocurrió en la Escuela Normal Nº11, donde 100 personas -entre niños, maestros y auxiliares- fueron evacuadas preventivamente.

El fuego comenzó en la planta baja de un taller de la calle La Rioja

En total, más de 150 personas tuvieron que abandonar los edificios afectados. Desde el Ministerio de Seguridad porteño confirmaron que "los bomberos trabajan también para evitar la propagación a una vivienda lindera". Los momentos de angustia se multiplicaron en el barrio. Una vecina, aún en shock, relató: "A mí me tocaron el timbre porque estaba acostada y en pijama. Tengo los tres gatos adentro, no alcancé a agarrar nada y no tengo ni el celular". También contó que escuchó una explosión a las 9 de la mañana, justo antes de que el humo cubriera toda la cuadra.

El fuego comenzó en la planta baja de un taller de la calle La Rioja

Uno de los trabajadores del taller dialogó con A24 y describió el caos: "Trajimos dos matafuegos, pero no había forma (de apagarlo). Ya estaba todo negro, llegaron rápido los bomberos y nos sacaron". Negó que el foco ígneo se haya originado por la falla de alguno de los autos que estaban alojados en el lugar. El director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que nueve personas fueron asistidas por inhalación de humo y lesiones leves. "Le llevamos tranquilidad a los papás: las dos escuelas fueron evacuadas conjuntamente con personal de Bomberos y Policía de la Ciudad. Los chicos están bien y no sufrieron ningún tipo de inhalación", aseguró.

El fuego comenzó en la planta baja de un taller de la calle La Rioja

En ese sentido, aclaró que los pacientes fueron atendidos con equipos de carboxihemoglobina y que dos de ellos presentaron "heridas cortantes" y "quemaduras de primer grado", aunque sin riesgo de vida. El operativo desplegó 25 móviles terrestres, cuatro unidades de bomberos y equipos médicos y psicológicos que permanecieron en el lugar hasta que el fuego fue completamente controlado, cerca de las 10.30. Desde Bomberos de la Ciudad confirmaron que el siniestro está "circunscripto" y que las tareas operativas continuarán para determinar las causas del incendio.