Terror en la madrugada de Lanús: un auto explotó dentro de una vivienda y dejó a un hombre al borde de la muerte

Durante la madrugada en Lanús Oeste, un estruendo hizo temblar ventanas, despertó a los vecinos sobresaltados y dejó una escena digna de una tragedia urbana: un auto explotó dentro del garaje de una casa ubicada en el cruce de 1° de Mayo y Molinedo, provocando un incendio feroz que consumió la vivienda y dejó a un hombre internado en estado crítico, con el 90% del cuerpo quemado.

El episodio ocurrió en cuestión de segundos. La explosión, seguida de un incendio que nadie pudo detener a tiempo, tomó por sorpresa a los dueños del domicilio y a todos los vecinos de la zona. Las llamas treparon por las paredes, devorando el vehículo, el garaje y luego toda la casa. Bomberos Voluntarios de Lanús y personal policial trabajaron durante horas para controlar el fuego, que terminó afectando tanto la planta baja como el primer piso.

Tres personas fueron trasladadas al hospital. Una de ellas, un hombre cuya identidad no trascendió, lucha por su vida. El relato de los damnificados refleja el horror: "Escuché una explosión, salí a mirar al balcón y vi que mi cuñado se estaba prendiendo fuego. Los vecinos lo ayudaron, mientras yo estaba peleando contra el humo para sacar a los chicos. Quedamos atrapados por media hora, no podíamos respirar y dije que acá no zafaba más", contó Gerardo, quien vive en el primer piso.

Las primeras imágenes posteriores al estallido mostraron un panorama desolador: paredes negras por el hollín, vidrios explotados, juguetes derretidos en la entrada del garaje y techos calcinados. La casa quedó prácticamente inhabitable. En declaraciones a TN, Gerardo sumó otro dato angustiante: esperaron cerca de dos horas la llegada de una ambulancia y de los bomberos, mientras vecinos improvisaban cadenas humanas "a puro balde" para intentar contener lo que pudieron.

Su cuñado fue trasladado finalmente al Hospital Evita, donde permanece en estado crítico. Otra vecina relató el caos que se vivió en los primeros minutos: "Nos avisaron a la madrugada que hubo una explosión y ahora están todos en el hospital. Dos chicos que viven arriba fueron derivados y están bien, pero el señor que vive abajo... se encuentra en grave estado".

El estallido también sacudió a las viviendas linderas. "Nos encontramos con el fuego y nos explotaron todos los vidrios atrás", contó otro vecino, que temió que las llamas se extendieran a toda la manzana. Mientras los peritos trabajan para determinar las causas de la explosión, la comunidad de Lanús intenta procesar una escena que pudo haber dejado un saldo todavía más trágico. La fachada ennegrecida, los restos del auto carbonizado y los testimonios de angustia dan cuenta de una madrugada que quedará grabada para siempre en la memoria del barrio.