"¡No, por favor! ¡Llamen a la ambulancia!": una mujer fue atropellada por un colectivo y el dramático momento quedó grabado

Un mediodía que parecía rutinario terminó convertido en una escena de estremecedora crudeza en la intersección de las avenidas Corrientes y Forest, en pleno Chacarita. Una mujer que cruzaba por la senda peatonal fue embestida por un colectivo de la Línea 76 y quedó tendida en el asfalto ante las pocas miradas paralizadas de transeúntes y pasajeros. Todo quedó registrado por la cámara ubicada en la parte frontal del vehículo, que captó no solo el violento impacto, sino también el momento exacto en el que el chofer toma conciencia de lo ocurrido, insulta al aire y desciende del vehículo para observar cómo se encontraba la víctima.

El interno 1330, que circulaba en dirección a la estación Federico Lacroze, avanzaba con normalidad cuando, según muestran las imágenes, el conductor desvió brevemente la vista hacia lo que sería una planilla de trabajo o el espejo retrovisor. Fueron apenas segundos, pero suficientes para que, al volver la mirada al frente, la tragedia ya estuviera en marcha: la mujer cruzaba correctamente por la senda peatonal cuando el colectivo la embistió de lleno.

El golpe generó gritos, corridas y un silencio abrupto entre quienes caminaban por la zona. Pasajeros y peatones quedaron en shock. Pero fue la reacción del chofer lo que terminó de imprimirle al episodio una dimensión dramática: apenas frenó y bajó del vehículo, se lo escuchó clamar desesperado: "¡Nooo, por favor! ¡Llamen a la ambulancia!". Las imágenes muestran cómo corre hacia la víctima, desplomada e inmóvil sobre el pavimento.

El siniestro ocurrió el domingo 2 de noviembre, pero se viralizó en las últimas horas al difundirse el impactante video. En la grabación se confirma que el conductor llevaba colocado el cinturón de seguridad, aunque no pudo evitar el choque tras ese mínimo desvío de atención que terminó siendo decisivo. Los primeros en asistir a la mujer fueron los propios pasajeros del colectivo y peatones que se acercaron inmediatamente.

La desesperación del chofer, los gritos de ayuda y la urgencia por contener a la víctima compusieron una escena que, según testigos, fue "angustiante y caótica". A los pocos minutos llegó el SAME, que la trasladó de urgencia al Hospital Pirovano. Allí quedó internada con politraumatismos y fue estabilizada. Si bien fuentes sanitarias confirmaron que permanecía fuera de peligro, fue la hija de la víctima quien informó en sus redes sociales que finalmente su madre falleció producto de las graves heridas que sufrió.