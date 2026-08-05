¿Peligra el tratamiento de la Ley de Tierras? Bullrich rosquea con la UCR tras la negativa de gobernadores peronistas

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, está a full con las negociaciones con los sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) para evitar que el proyecto que busca modificar la Ley de Tierras se caiga o vuelva a comisiones y el oficialismo pierda la oportunidad que tenía programada para este jueves al mediodía.

La necesidad surgió tras la negativa a acompañar la iniciativa que confirmaron los gobernadores peronistas aliados Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gustavo Sáenz de Salta y Rolando Figueroa de Neuquén.

Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich en plenas negociaciones por la Ley de Tierras

La información es que Bullrich evalúa cómo levantar una situación cada vez más adversa en la Cámara, mientras que los rumores aseguraron que su espacio no daría quórum de no llegar a los votos necesarios para que se apruebe la polémica medida que, hora tras hora, genera cada vez más rechazos.

Jaldo, por su parte, reveló ante la prensa que sus senadoras "Beatriz Ávila y Sandra Mendoza se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición". El mandatario tucumano confirmó que, hasta el momento, "estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas", mientras que desde su punto de vista señaló que "de ninguna manera" se debe "entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros".

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza junto a Pablo Yedlin

Por otro lado, el gobernador de Neuquén subió un video a sus redes sociales en el cual manifestó que su senadora Julieta Carroza de La Neuquinidad no acompañará el proyecto, como el oficialismo esperaba. " De ninguna manera vamos a acompañar la extranjerización de nuestras tierras . Nosotros queremos que las tierras sean para los argentinos y el nivel de desarrollo tiene que estar atado a la producción", dispuso en la comunicación digital que subió a sus redes sociales.

Salta también se incorporó a las alianzas tácticas de LLA que se cayeron ante la inmediatez de la votación. La senadora nacional y secretaria de Energía de la Nación entre agosto y diciembre de 2023, Flavia Royón, que días atrás había informado a Bullrich que evaluaba cómo votar, ya se decidió e irá en contra de la extranjerización de la tierra, y alegó que faltaban modificaciones en el proyecto que se hizo "a las apuradas".

Así como envíamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén.



No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar... pic.twitter.com/LTaxISdOun — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 5, 2026

Mientras tanto, Patricia Bullrich continúa la rosca a contrarreloj. Es probable que si no logra que el proyecto avance la dinámica parlamentaria se estanque y nuevamente comience a dificultarse el desarrollo normal del Poder Legislativo, a partir de la falta de apoyo a las medidas del oficialismo. Si esto no pasa, ¿cómo podrán hacer para que pase la suspensión de las PASO que buscan impulsar?