Juli Poggio confesó las cuatro reglas que no puede romper Fabrizio Maida en su relación abierta

Si bien los códigos y las formas de relacionarse cambian con los años, todavía hay quienes se sorprenden cuando se habla de una relación abierta. En ese contexto, Juli Poggio busca naturalizar su vínculo y la forma que eligió para vivir el amor.

Tras su paso por Gran Hermano, la influencer no tuvo demasiada suerte en el amor y decidió probar otra manera de vincularse. Así fue como oficializó su relación con Fabrizio Maida.

Juli Poggio cumplió dos años de relación con Fabrizio Maida

La pareja acaba de cumplir dos años y, en una charla con el Pelado López, Juli reveló cuáles son los códigos que mantienen para que la relación funcione. Además, remarcó que cada vínculo tiene sus propias reglas y que lo importante es que ambas partes estén de acuerdo.

"Tiene muchos códigos", comenzó. Entonces, el conductor le pidió que enumerara los cinco principales: "El número uno es ser la prioridad en todo: la persona que vos elijas para estar, para dormir, para compartir con tu familia. Cuando aparece otra persona ya está, ya es infidelidad", explicó.

Juli Poggio habló sin filtros sobre su relación abierta y explicó cuándo considera que hay infidelidad

Ante esa primera regla, López quiso saber si podía dormir con alguien que hubiera conocido en un bar: "No. Primero que no nos contamos las cosas", respondió Juli.

" Otra regla es no informar, pero tampoco mentir ", agregó. Y desarrolló: "Si alguno quiere saber algo específico, siempre la verdad". Es decir, no se cuentan cada situación que viven, pero si alguno pregunta, el otro responde con sinceridad.

Juli Poggio explicó los "códigos" de su relación abierta: "No nos contamos las cosas". https://t.co/92trMmRGZY pic.twitter.com/1bP52FBsyk — MDZ Online (@mdzol) August 4, 2026

"La regla número tres es no estar con amigos ni conocidos ", explicó. Para Poggio, el círculo cercano está completamente prohibido porque, según dijo, "hay tanta gente en el mundo".

"El número cuatro es cuidarse", señaló en referencia al uso de preservativo y a los cuidados de la salud sexual.

Juli Poggio junto a Fabrizio Maida

Además, aclaró que las reglas no son inamovibles. "Van surgiendo a medida que pasan situaciones", explicó, dejando en claro que mantienen una comunicación constante para adaptar los acuerdos cuando es necesario.

Por último, Juli Poggio remarcó que la relación abierta suele darse en situaciones puntuales, como cuando alguno está de viaje o surge "darle un besito a alguien" en un boliche. Sin embargo, dejó en claro que está muy enamorada de Fabrizio Maida y que dormir juntos, tener citas o hacer cualquier plan de pareja siempre prefiere compartirlo con él.