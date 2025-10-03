P. Diddy rompe el silencio a horas de su sentencia: "Me perdí en las drogas y en los excesos"

En las horas previas a conocer su destino judicial, el rapero y empresario Sean "P. Diddy" Combs rompió el silencio con una carta dirigida al juez Arun Subramanian, en la que expresa su arrepentimiento, asume responsabilidad y, en un intento desesperado por mostrar un cambio interno tras ser declarado culpable de dos cargos relacionados con transporte para participar en prostitución.

El caso que sacudió la industria musical y la opinión pública gira en torno a los denominados "freak-offs", encuentros sexuales organizados que combinaban drogas, coerción y abuso de poder. Entre las víctimas se encuentra Cassie Ventura, exnovia del rapero, quien en el juicio detalló los episodios de violencia y manipulación que sufrió en manos de Combs y que después denunció "temer por su vida" tras implicar al rapero en esta causa. Por su parte, otra mujer identificada bajo el pseudónimo de Jane, también expresó el impacto negativo de estos eventos en su vida.

En su carta, Combs se dirige directamente a ambas mujeres denunciantes; allí reconoce el daño causado y pide perdón: "Las escenas e imágenes de mí agrediendo a Cassie se repiten en mi cabeza todos los días. Literalmente perdí la cabeza. Estaba completamente equivocado por poner mis manos sobre la mujer que amaba . Lo lamento y siempre lo lamentaré", escribió el artista.

P. Diddy también admitió en la misma carta haberse perdido en los excesos y el egoísmo: "Perdí el rumbo. Me perdí en mi camino. Me perdí en las drogas y en los excesos. Mi caída tuvo sus raíces en mi egoísmo".

La defensa del magnate ya solicitó una sentencia reducida de 14 meses, argumentando que Combs ya cumplió ese tiempo desde su arresto en 2024. Por su parte, la fiscalía insiste en una pena más severa, de 11 años y tres meses , subrayando que el acusado dejó sus víctimas "con miedo" y que sus actos reflejan una falta de empatía y respeto hacia las denunciantes.

Ahora es el juez Subramanian quien deberá fallar durante la audiencia programada para este viernes 3 de octubre. Además de los argumentos legales, se espera escuchar declaraciones de impacto por parte de las víctimas, quienes tendrán la oportunidad de expresar cómo los hechos han afectado sus vidas.

En su carta, Combs también apela al juez desde un lugar personal: "Hoy, humildemente le pido otra oportunidad: otra oportunidad de ser un mejor padre, otra oportunidad de ser un mejor hijo, otra oportunidad de ser un mejor líder en mi comunidad y otra oportunidad de vivir una vida mejor".

Mientras el tribunal se prepara para dictar sentencia, queda claro que este proceso no solo trata sobre el destino legal de Sean "Diddy" Combs, sino también sobre la necesidad urgente de justicia para las mujeres silenciadas y criminalizadas durante demasiado tiempo.