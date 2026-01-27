"Papi, no me dejes": el durísimo relato de la adolescente de 16 años que presenció el asesinato de su papá en Zárate

"Papi, no me dejes". La frase, dicha entre lágrimas, quedó suspendida en el aire de una estación de servicio de Zárate y se convirtió en el último ruego de una hija que vio morir a su padre a metros suyo. Leonel Martínez fue asesinado a balazos el domingo por la actual pareja de su ex pareja, en un episodio brutal que ocurrió frente a su hija de 16 años y a un grupo de chicos que regresaban de un paseo. La adolescente contó que volvía del Parque de la Costa y que la combi la dejó en la estación, donde su mamá debía pasar a buscarla. Al bajar, notó algo extraño: quien estaba al volante del auto familiar no era su madre, sino un hombre que no conocía.

Cuando estaba por subir, apareció su papá. "Sale mi papá y dice: 'así los quería enganchar'", relató en diálogo con Telenoche. Según su testimonio, la situación escaló de manera inmediata. "En ese momento, este tipo sacó un arma y empezó a dispararle", recordó. Martínez intentó huir, pero el agresor continuó tirando mientras le gritaba que "se lo merecía". Leonel cayó herido a pocos metros. La joven confesó que en ese instante ni siquiera sabía quién había disparado. "No sabía quién era el que le había disparado a mi papá. Mi mamá no me había hablado de él", explicó.

Arrodillada junto a su padre agonizante, le tomó la mano y pronunció las palabras que hoy estremecen al país: "Cuando estaba en el piso, le agarré la mano y le dije: 'Papi, no me dejes'". Según su relato, su madre no estaba presente durante los disparos y apareció después, cuando ya todo era desesperación. Testigos intentaron reanimar a Martínez mientras llamaban a emergencias. "La ambulancia tardó un montón en llegar", denunció la adolescente. El hombre murió camino al Hospital Virgen del Carmen de Zárate. El dolor de la hija se transformó en un reclamo de justicia sin eufemismos: "Quiero que se pudra en la cárcel".

Además, pidió que el asesino de su papá "pague por lo que le hizo, porque lo mató y ahora no lo voy a poder abrazar nunca más". El agresor, identificado como Lumbrera, disparó seis veces y escapó del lugar. Fue detenido 12 horas después y quedó a disposición de la UFI N°8, a cargo de la fiscal María Molinari, como el principal y único sospechoso del crimen. Pero la tragedia no terminó con los disparos. El asesinato de Martínez abrió una herida aún más profunda: dos familias enfrentadas por versiones opuestas de una historia marcada por la violencia.

Leonel Ezequiel Martínez tenía 33 años

Desde el entorno del hombre asesinado apuntan contra su ex pareja y la acusan de haber sido cómplice de una emboscada. Del otro lado, los allegados a la mujer describen un calvario previo. Alejandra Bordón, madre de Loreley -ex pareja de Martínez- y ex suegra del hombre asesinado, dio una versión que complejiza el cuadro. "La separación fue el comienzo del infierno", afirmó en diálogo con Divulgando Noticias. Según su testimonio, la relación comenzó cuando su hija tenía 14 años, quedó embarazada y luego se casó con Leonel. Tuvieron tres hijas, hoy todas menores.

La mujer aseguró que, tras descubrir una infidelidad, Loreley decidió separarse, pero Martínez no lo aceptó. "Desde ahí fue todo un caos. Él quería volver, ella no, y empezó la violencia", sostuvo. Incluso afirmó que existía una restricción perimetral vigente. El relato es estremecedor: "Un día la cruzó en la calle, le tiró el auto encima, la subió a la fuerza y con un arma le apuntó a la sien mientras hacía la ruleta rusa. Le decía que la iba a matar y después se iba a matar él".

Según Bordón, los episodios se repitieron durante al menos ocho meses. "Saltaba rejas, la perseguía, no la dejaba en paz. En mi casa le rompió el auto y la agarró del cuello. Si no estaban las nenas, la mataba", afirmó. También denunció que Martínez golpeaba a Loreley delante de sus hijas y luego se arrepentía. La mujer rechazó de plano las acusaciones contra su hija y negó que se tratara de una emboscada. Incluso aclaró que el detenido "no es la nueva pareja, es solo un amigo".

La víctima fue ejecutada frente a su hija

Sobre la noche del crimen, dijo que sabía que su hija iba a buscar a una de las nenas, pero que desconocía que Leonel estaría allí. "Mi hija está incomunicada. No pudimos hablar con ella", señaló. Desde ese día, las tres hijas del matrimonio quedaron bajo su cuidado. "No quisieron irse con la familia paterna, pero pueden hacerlo cuando quieran. Tienen sus celulares y vamos a llevarlas al velorio", explicó. Y cerró: "Entiendo el dolor de su mamá, lo conozco desde chico y es como un hijo para mí. Pero no hay que ensuciar a una persona. Ellos sabían lo que él hacía. Mi hija les había pedido ayuda y que lo llevaran a un psiquiatra".