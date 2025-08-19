Persecución, salto fallido y detención: quiso robar un aire acondicionado, lo descubrieron y terminó en el hospital

La frase "antes muerto que preso" se puso en práctica el último lunes en el shopping El Portal de Rosario, donde cerca del mediodía un ladrón decidió lanzarse al vacío desde una altura de seis metros antes que ser detenido por la Policía local, que lo había descubierto con las manos en la masa mientras intentaba romper la cañería un equipo de aire acondicionado, para robárselo.

La decisión no fue inmediata. Lo primero que hizo el detenido fue correr hacia las puertas del predio ubicado en la calle Nansen al 300. Luego, al darse cuenta de que las salidas de ese nivel estaban cerradas subió hacia los pisos superiores y saltó hacia un parque interno del shopping, en una jugada de parkour que salió mal, ya que sufrió lesiones en su caída.

El shopping Portal de Rosario.

Tras el duro golpe debió ser atendido por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) local, desde donde le realizaron las primeras atenciones de emergencia. Luego lo trasladaron al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y, tras recibir el alta, fue derivado a la seccional Décima, donde se encuentra detenido a la espera de precisiones de la Justicia.

Al delincuente ya lo habían visto en pleno intento de desconectar el equipo que intentó quedarse por la fuerza. La magnitud de este hace aún más ridículo el intento de robo, ya que de lograr desenchufarlo, hubiera sido complejo llevárselo de ahí con celeridad. Por otro lado, gracias a este primer intento fue que a la Policía le llamaron la atención los movimientos y reforzaron la vigilancia sobre el sujeto.

La Policía de Rosario intervino en la fuga del detenido.

Otra de las dificultades que se presentaron en la detención del sujeto fue el caos entre los concurrentes al shopping que vieron lo que estaba ocurriendo y que corrieron y gritaron desesperados mientras las fuerzas de seguridad intentaban apresar al malhechor. Testigos visuales lo definieron como "fuera de control". Mientras que el trauma en su rodilla izquierda fue estabilizado, al delincuente lo espera una causa de tentativa de robo en la Justicia local. La Fiscalía correspondiente todavía no lo imputó, pero esa decisión, ante tantas pruebas y testigos, está al caer y llegará cuando finalice la investigación correspondiente.