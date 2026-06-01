"Podría haber sido yo": habló la joven que escapó de la casa de Claudio Barrelier un año antes del crimen de Agostina

La tragedia de Agostina Vega sigue sumando capítulos desgarradores. Mientras la Justicia intenta reconstruir las últimas horas de la adolescente asesinada en Córdoba, una voz emergió desde el pasado para advertir que quizás la historia pudo haber tenido otro desenlace. Es la voz de una joven que en mayo de 2025 denunció a Claudio Barrelier por privación ilegítima de la libertad. Durante más de un año guardó silencio. Ahora decidió hablar. Lo hizo con la identidad protegida y la voz distorsionada, pero con un relato estremecedor que revive minuto a minuto el horror que asegura haber vivido dentro de la misma casa que hoy aparece vinculada a la investigación por el crimen de Agostina. "Podría haber sido yo. Que no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir", dijo con crudeza en diálogoi con Cadena 3.

La vivienda está ubicada en Del Campillo 878, en barrio Cofico. Allí, según su testimonio, comenzó una pesadilla que todavía la persigue. La joven tenía apenas 20 años cuando ingresó al domicilio junto a Barrelier. Al principio nada parecía fuera de lugar, aunque recuerda una sensación difícil de explicar. "Yo no tenía miedo, pero presentía algo", relató. Esa intuición se transformó rápidamente en terror.

Según contó, una vez dentro de la vivienda el hombre cerró la puerta y comenzó a caminar por los ambientes con un cigarrillo en la mano. Poco después apareció con un arma. "Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto", recordó. La situación escaló en cuestión de minutos. La víctima relató que Barrelier le pidió el celular, la obligó a trasladarse hasta una habitación y le exigió que se quitara la ropa.

En ese sentido, destacó: "Le pregunté: '¿Querés tener relaciones?' y '¿Por qué de esta manera?'". La respuesta que recibió la dejó paralizada. Según su relato, el acusado le explicó que otras personas debían verla para confiar en ella. "Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto", contó. Entonces llegó el momento más aterrador.

La joven observó que el hombre tenía una pistola y una cinta adhesiva nueva. Después tomó un cuchillo para cortar esa cinta y comenzó a inmovilizarla. "Me ata los pies, me ata las manos y me tapa la boca con cinta". Atada, aterrada y convencida de que su vida corría peligro, intentó encontrar una salida. La suerte, según ella misma reconoce, estuvo de su lado. "Logré escapar porque los pies no habían quedado bien sujetados", reveló.

Agostina Madeleine y Claudio Barrelier

Lo que ocurrió después parece una escena de película, pero fue real. "Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda". Desesperada, pidió que llamaran a la Policía. Temía que el hombre la persiguiera. Temía por las pertenencias que habían quedado dentro de la vivienda. Temía, sobre todo, por su vida.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, la situación sumó otro capítulo de desconcierto. "Él decía que no me conocía, que no sabía quién era, que era mentira", recordó. Tras la denuncia se realizaron allanamientos. Según la joven, en la vivienda encontraron parte de la ropa que había dejado durante la fuga. "Ahí encontraron mis zapatillas, la calza y un buzo, pero el celular no lo encontraron. Ni el cuchillo ni la pistola encontraron", expresó.

Barrelier fue detenido. Sin embargo, apenas veinte días después recuperó la libertad tras pagar una fianza de cinco millones de pesos. La causa continuó abierta, pero para la denunciante la respuesta judicial fue insuficiente. "Yo presenté todo tipo de pruebas. Creo que fue muy injusto de parte de la Justicia que no hayan hecho nada y que lo hayan dejado preso 20 días", contó. La mujer asegura que incluso había pedido ser notificada si el acusado recuperaba la libertad.

Claudio Barrelier

Incluso, afirma que nunca recibió ese aviso: "Yo ni sabía que había salido". Desde entonces intentó seguir adelante con su vida. Pero todo cambió cuando conoció los detalles de la muerte de Agostina Vega y supo que la adolescente había ingresado a la misma vivienda de barrio Cofico de la que ella había logrado escapar. La noticia la golpeó de lleno."Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también tengo miedo, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena", cerró.