Polémica por el operativo contra carpinchos en Nordelta: "Se les va a disparar dardos"

Desde las primeras horas de este lunes 12 de enero, un operativo de captura de carpinchos genera angustia y controversia en la exclusiva localidad de Nordelta, en la provincia de Buenos Aires.

Redes, cebos y dardos tranquilizantes son las herramientas utilizadas para atrapar a estos animales y trasladarlos al municipio de San Fernando. Mientras algunos vecinos apoyan la medida como una "solución a los atropellamientos", organizaciones ambientalistas y residentes preocupados denuncian el procedimiento como innecesario y violento.

Denuncian la captura de carpinchos en Nordelta

Verónica, vecina e integrante de la organización La Voz de los Carpinchos, expresó su indignación ante lo que considera un atropello contra la fauna local: "Instalaron dos jaulas trampa en la que quieren que entren los carpinchos para cazarlos y sacarlos de Nordelta, se les va a disparar dardos, se los va a dormir y los van a trasladar", señaló en declaraciones a C5N.

Además, criticó la falta de comunicación previa sobre el operativo: "Nos mandaron ayer a la noche un mail avisando que iban a cerrar varios de los accesos hasta las 9 de la mañana. Nos enteramos ayer a las 11 de la noche . Mucha gente se está despertando y está encontrando que está medio Nordelta cerrado por este operativo, prueba piloto o no sé cómo lo llaman"; en la misma línea, Verónica también recordó que existe una medida cautelar que impide tomar decisiones definitivas sobre el traslado de estos animales.

Carpinchos, los verdaderos dueños de Nordelta

Por otro lado, Marcos, integrante de la Asociación Vecinal Nordelta, defendió el operativo y buscó calmar las aguas. Según explicó, "se está coordinando este operativo junto con la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires; el cierre parcial por pocas horas del acceso es para no estresar a los animales que son los que van a trasladar ".

Además, destacó que esta acción forma parte de un plan más amplio: "Es parte de un plan que se viene llevando hace mucho tiempo con la provincia de Buenos Aires, donde habrás escuchado primero que se provocó una vacunación, se sigue ese estudio a ver cómo va. Es una vacuna anticonceptiva, que es una prueba y se sigue el estudio. Lo que busca es evitar los atropellamientos de los animales ".

Sin embargo, las explicaciones no logran calmar a quienes consideran el traslado una medida innecesaria y peligrosa para los carpinchos. Desde los sectores ambientalistas insisten en que estos animales no son invasores, sino parte del ecosistema natural del lugar, y advierten sobre los riesgos de intervenir en su hábitat.

Mientras tanto, Marcos aseguró que "el operativo no está prohibido por la cautelar" y resaltó que "la mayoría de los nordelteños ama los carpinchos", pero insistió en que "la sobrepoblación produce más atropellamientos" y puede generar problemas sanitarios.

Los carpinchos viven en Nordelta porque esa era su fauna natural, antes de que los humanos llegaran a construir el barrio

La tensión entre ambos sectores sigue creciendo mientras los carpinchos, ajenos al conflicto humano, enfrentan un incierto destino. ¿Es esta la solución más adecuada para convivir con la fauna local o una medida que pone en peligro a estos emblemáticos animales? La respuesta aún divide a los y las coquetas vecinas de Nordelta.