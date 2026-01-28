Preocupación y repudio por el ataque transodiante a Sharlotte Plaza en Jujuy

El reciente ataque transodiante contra Sharlotte Plaza, referenta del Colectivo Mariposa Multicolor Calilegua, generó una ola de indignación y preocupación en Jujuy y en todo el país. Sharlotte, reconocida militante y defensora de la cultura ava guaraní, se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Dr. Oscar Orias de Libertador General San Martín tras recibir dos puñaladas el pasado domingo por la noche.

Según informaron desde el Colectivo Mariposa Multicolor, Sharlotte se encuentra estable y con evolución favorable, aunque permanece bajo asistencia respiratoria. El agresor fue detenido, pero el colectivo exige justicia inmediata y medidas contundentes para erradicar la violencia hacia las personas trans.

Sharlotte Plaza

"Eliminaron todos los programas y políticas públicas con perspectiva de género y sobre todo los de prevención y erradicación de las violencias por motivo de género. Fomentaron y promovieron el odio . Y ahora la Sharlotte, compañera de trabajo y amiga, pelea por su vida después de un ataque de odio. Va a sobrevivir, porque aprendió a vivir así en este maldito sistema machista. Y la vamos a acompañar para que se haga justicia", expresó con firmeza Natalia Peñaloza, abogada del Colectivo Mariposa Multicolor.

El ataque contra Sharlotte no es un hecho aislado. Desde el Colectivo de la Diversidad de Libertador General San Martín señalaron que este tipo de agresiones son consecuencia directa de un "contexto social de odio, estigmatización y deshumanización hacia las identidades trans". En este sentido, exigieron que se esclarezca rápidamente el hecho, la investigación con perspectiva de género y diversidad, la identificación y sanción de los responsables", así como medidas urgentes de protección para la víctima.

Parte médico de Sharlotte Plaza

Organizaciones como Capoma DDHH, la Multisectorial de Mujeres de Jujuy y otros colectivos feministas también se sumaron al pedido de justicia. "Como Colectivo LGBTIQ+ trabajamos por los derechos humanos, reafirmamos que la violencia hacia las personas trans es una grave violación a nuestros derechos y que el Estado tiene la obligación indelegable de prevenirla, sancionarla y erradicarla", manifestaron. Además, enfatizaron: "No vamos a naturalizar la violencia, no vamos a callar, no vamos a retroceder en derechos".

Por su parte, el movimiento Ailen Chambi expresó que este ataque a Sharlotte Plaza "debe ser investigado como un crimen de odio con perspectiva de diversidad y derechos humanos" y concluyó: "Respondemos al odio con más organización y más comunidad".