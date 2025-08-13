Primera imagen de Claudio Contardi detenido: así es la prisión de máxima seguridad donde cumplirá 19 años

Este miércoles, el ex marido de Julieta Prandi, Claudio Contardi, fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género, con cumplimiento efectivo e inmediato. Tras la lectura de la sentencia, el empresario fue esposado dentro de la Sala N°2 de los Tribunales de Campana, mientras los familiares de la modelo celebraban el fallo. Contardi fue retirado por la puerta trasera y trasladado a la DDI de Zárate-Campana, donde pasará la noche de este miércoles antes de ser enviado, en la mañana del jueves, a un penal de máxima seguridad.

Así lo llevaban detenido a Claudio Contardi

En la DDI, el condenado debió realizar trámites administrativos y presentar informes médicos para poder ser alojado en la cárcel. En ese contexto, ya se filtró la primera imagen del ex de Prandi detenido. El empresario permanecerá en un pabellón para abusadores sexuales de la alcaidía y luego será derivado a la Unidad Penitenciaria N°41, ubicada en el mismo predio, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se trata de una cárcel de máxima seguridad destinada exclusivamente a internos varones, con sectores especiales para condenados por delitos sexuales y que aloja a presos de alto perfil.

Claudio Contardi detenido en la DDI

Contardi compartirá pabellón con figuras como el cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, y Fernando Farré, sentenciado por el femicidio de Claudia Schaefer, un caso que conmocionó al país.

Junto a la fotografía de Contardi en la DDI, también se filtró un video del momento en que Julieta Prandi se enteró de la condena: dentro de una camioneta junto a sus abogados, fueron los periodistas presentes fuera del tribunal quienes le comunicaron la noticia: "¿Cómo van a dar la condena si no estamos nosotros?", se escuchó decir a uno de los letrados. La modelo había llegado con retraso y la lectura comenzó sin su presencia en la sala, por lo que se enteró a través de los medios que la acompañaron en el proceso. Minutos después ingresó al tribunal, donde se abrazó con sus familiares que sí estuvieron presentes al momento del dictamen.