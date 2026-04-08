Propofest: acusaron a la anestesista "Tati" Leclercq de haber manipulado el celular de Zalazar tras su muerte

La residente de anestesiología Chantal "Tati" Lecrercq fue acusada de haber alterado el celular de su colega Alejandro Zalazar tras su defunción y en la escena del hallazgo, luego de que la Justicia comprobara que había sido la última persona que se había comunicado por teléfono con el fallecido. Además, se realizaron dos allanamientos más en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) vinculados a la nueva sospechosa: en una casa donde vivió y otra en la que reside un familiar de ella, en la que secuestraron dispositivos tecnológicos.

La sospecha sobre "Tati" dinamizó la causa y le dio sentido a los operativos que, de cara a una investigación que considera que la joven fue quien alteró la escena donde falleció Zalazar en el barrio de Palermo el 20 de febrero, la tienen en la mira en relación a la dudosa muerte de su colega. Mientras tanto y en paralelo avanza la otra causa que investiga el robo y consumo recreativo de propofol, fentanilo y otros medicamentos del Hospital Italiano.

Alejandro Zalazar, el anestesista de 31 años que falleció el 20 de febrero de manera dudosa.

Uno de los allanamientos no tuvo resultados positivos. Fue en un departamento ubicado en el piso 10 de un edificio de la avenida Santa Fe al 5300. El otro, realizado en una vivienda del country Santa Bárbara del partido bonaerense de Tigre, dejó algunos elementos importantes para la investigación: un teléfono celular y un iPad. En ninguno de los dos lugares hallaron fármacos robados ni elementos similares.

Hasta el momento, la residente del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia no fue imputada, aunque los recientes descubrimientos amenazan con cambiar esa situación. La joven había quedado vinculada a la investigación a partir de la declaración que hizo en la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba), donde confirmó que consumía estupefacientes de forma recreativa tanto con Zalazar como con su amiga Delfina Lanusse, aunque nunca los tres juntos.

Delfina Lanusse y Chantal "Tati" Leclercq estudiaron juntas en la Universidad Austral.

Todavía restan los resultados de las pericias de Zalazar, tras su fallecimiento en el departamento de la calle Juncal al 4622. Si bien allí se encontraron materiales para la administración de este tipo de medicamentos analgésicos y anestésicos, se desconoce a través de qué droga puntual falleció el colega de "Tati".

Los últimos avances prometen encontrar una vinculación entre las dos causas, la del fallecimiento de Zalazar y la de robo de medicamentos del Italiano, tras haber hallado material incriminante en otros dos allanamientos y de haber imputado tanto a Lanusse como a Hernán Boveri, otro anestesista que quedó marcado por las ya famosas "Propofest".