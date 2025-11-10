Rastros de sangre, marcas en el cuello y un golpe en el rostro: hallaron a una joven de 18 años asesinada en un descampado

La ciudad de Frías, en el sudoeste santiagueño, vive horas de profundo dolor e indignación. Emilse Camila Barrera, una joven de apenas 18 años, fue hallada sin vida este domingo por la mañana en un descampado cercano a la ruta nacional 157, con evidentes signos de violencia. La escena del crimen estremeció a todo el pueblo: el cuerpo yacía junto a un camino rural, con un fuerte golpe en el rostro, rastros de sangre y marcas en el cuello. El hallazgo fue realizado por un vecino que pasaba por el lugar, cerca del cruce de Catamarca y la ruta nacional 157. "Tenía golpes visibles en distintas partes del cuerpo y sin sus prendas de vestir", detallaron fuentes policiales.

El cuerpo de Emilse Camila Barrera fue hallado en un descampado, con signos de violencia.

De inmediato, el hombre dio aviso a las autoridades. La fiscal de turno, Natalia Simoes, se presentó en el lugar, dispuso el resguardo del área, ordenó pericias y la intervención de la División Homicidios y Delitos Complejos de la Policía de Santiago del Estero. Las primeras pericias confirmaron que no hubo signos de robo, pero sí claros indicios de un ataque violento. Emilse presentaba marcas en el cuello y heridas compatibles con un intento de estrangulamiento.

La autopsia, que se espera en las próximas horas, será clave para determinar la causa exacta de la muerte. La investigación avanzó rápidamente. En cuestión de horas, se realizaron varios allanamientos en los barrios Banda Verde, Villa Paulina y Eliseo Fringes. Fue allí donde los investigadores detuvieron a Raúl Pallares, un hombre con antecedentes por abuso sexual y violencia de género, que había recuperado la libertad hace poco tiempo.

Según confirmaron fuentes judiciales, Pallares fue pareja de Emilse y tenía una condena previa por agredirla. Durante su declaración ante la fiscal Simoes, el acusado admitió haber estado con la víctima y reconoció el encuentro: "Se me fue la mano", confesó ante las autoridades. La frase, tan brutal como reveladora, confirma el femicidio y destapa una historia de violencia que se había repetido antes.

El cuerpo de Emilse Camila Barrera fue hallado en un descampado, con signos de violencia.

Además de Pallares, la Justicia investiga a otras dos personas -un hombre y una mujer- que habrían tenido contacto con Emilse en las horas previas al crimen. Se trata de Dolores Estefanía del Carmen y René Roberto Juárez, dueño de la vivienda donde la joven fue vista por última vez con vida. Ambos fueron citados a declarar mientras se analizan cámaras de seguridad, se toman testimonios y se realizan pericias forenses para reconstruir los últimos movimientos de la víctima. Mientras tanto, la causa avanza bajo la carátula de "homicidio agravado por mediar violencia de género".