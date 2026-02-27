Georgina Barbarossa se pudrió de que le metan la mano en los bolsillos a los jubilados: "Me siento traicionada"

Georgina Barbarossa cuestionó a los senadores que votaron un nuevo ajuste contra las y los jubilados en el Senado nacional, a través de la aprobación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que es parte de la reforma laboral que se trata en el Congreso. La conductora del programa A la Barbarossa de Telefe, manifestó su frustración y cansancio por una nueva decisión política del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) que afecta a quienes menos tienen.

"¿Vos estás de acuerdo con que le quiten a los jubilados?", le preguntó Barbarossa a su panelista Analía Franchín, quien se encontraba en pleno debate sobre los avances libertarios en el parlamento. "¿Cómo voy a estar de acuerdo? No estoy de acuerdo y me parece que eso no deberían votarlo", reveló la ex movilera de Intrusos.

"Ya lo votaron", aclaró Diego Brancatelli, presente en la mesa del programa mañanero de Telefe. "Entonces ahora tenemos que ir a plantear al Congreso qué es esta gente de mierda que nos representa que le quita guita a los viejos", retrucó Franchín, quien difícilmente logra acuerdos en las discusiones con el ex Intratables. "Por eso hablé desde la mañana de traición. Me siento traicionada", reconoció Georgina, acongojada por el avance sobre el dinero de las y los jubilados. "Me parece fantástico. Vos y toda la gente que los votó", la alentó Franchín, quien también en los últimos días modificó fuertemente su postura hacia la gestión de Javier Milei.

Las y los jubilados no bajan los brazos contra el ajuste que impulsa el Gobierno nacional.

"¿Sabés qué es lo que después jode? Que cuando ahora vengan las elecciones en 2027 gran parte de los que votaron sacarle la plata a los jubilados con el FAL, van a venir a buscar el voto. Y gran parte del voto es de los jubilados. Van a decir 'queremos que vivas en una Argentina mejor', mientras le sacaron la plata a los jubilados", protestó Brancatelli.

Cabe recordar que el FAL es el nuevo mecanismo de la reforma laboral que crea una caja para indemnizaciones por despidos financiada con aportes patronales, que en ese sentido afecta recursos previsionales con el 3% con el que se financia su remuneración. La cifra es una casualidad, que evoca el famoso porcentaje que según los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, iban a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Diego Brancatelli también fue muy duro con el gobierno libertario.

"Se supo que le quitaron la plata también a las personas con discapacidad, porque han cortado las pensiones para discapacidad. El Gobierno hasta judicializó cuando la Justicia le dijo 'pagale a las personas con discapacidad', porque no quieren pagar los medicamentos y los tratamientos", señaló Brancatelli. El panelista también se refirió al caso Spagnuolo. "Hay un amigo del Presidente, abogado del Presidente, que hay audios que la Justicia ya los tiene y no avanza", recordó. "Dijo que le pidieron mayor comisión y que eso iba a parar a Karina", añadió el también integrante del programa Argenzuela de C5N.