Viajó desde Canadá a Mendoza para conocer a su pareja y terminó denunciándolo por abuso y violencia de género

El viaje estaba cargado de ilusión. Mensajes románticos, promesas de reencuentro, fotos compartidas por el Día de los Enamorados. Lo que parecía el inicio de una historia de amor terminó convertido en una pesadilla. Una mujer de 55 años, mendocina con residencia habitual en Toronto, Canadá, viajó a Mendoza para visitar a su familia y, finalmente, conocer en persona a Eduardo Jesús Videla, de 45 años, con quien mantenía una relación a distancia iniciada por redes sociales.

El encuentro, ocurrido este fin de semana en el barrio Las Bodegas, en Coquimbito, departamento de Maipú, derivó en una denuncia por violencia de género, abuso sexual, golpes, amenazas y privación ilegítima de la libertad. La víctima -cuyos datos se preservan para evitar su revictimización- había hecho pública la relación en Facebook. El 14 de febrero, intercambiaron mensajes cargados de afecto. "Como día a día te amo más, amor, estás hermoso y bendiciones, vida", escribió ella en el perfil del mendocino. "Bombona, mi bebota", respondió Videla. "Te amoooo", retrucó la mujer.

En otro mensaje, días antes del viaje, expresó su entusiasmo: "Feliz día del amor al amor más bonito que tengo, un ser hermoso por fuera y por dentro, a solo días de estar a tu lado, agradecida, bendecida de que Dios te pusiera en mi camino, amor. Besitos y hasta prontito". El "hasta prontito" fue el preludio del calvario. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el ataque ocurrió la noche del domingo en la vivienda de Videla. Vecinos escucharon gritos desesperados y pedidos de auxilio provenientes del interior de la casa y llamaron al 911 alertando sobre una posible situación de violencia doméstica.

Cuando los efectivos ingresaron al domicilio, encontraron a la mujer con signos visibles de agresión. De acuerdo con su testimonio inicial, había sido golpeada y maltratada por su pareja, quien habría consumido bebidas alcohólicas durante el ataque. La víctima presentaba lesiones en la cabeza, el rostro, los brazos y las piernas. Fue asistida en el lugar por personal policial y del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde se activó el protocolo para víctimas de violencia de género y agresiones sexuales. Allí recibió atención médica y contención psicológica, y quedó internada para estudios que serán incorporados a la investigación.

Mientras tanto, el agresor se había atrincherado en una dependencia de la vivienda y se negaba a salir. Tras la intervención policial, fue reducido y trasladado en calidad de detenido a la Comisaría 10 de Maipú. La causa quedó en manos de la fiscal Gabriela Chaves, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, quien formalizó una imputación de extrema gravedad contra Eduardo Jesús Videla.

Fue acusado por amenazas simples; lesiones leves dolosas doblemente agravadas -por existir relación de pareja y por mediar violencia de género-; privación ilegítima de la libertad doblemente agravada -por el uso de violencia física y por el deber especial de respeto-; coacciones simples; y abuso sexual con acceso carnal, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género.

En un primer momento, el hombre había sido detenido únicamente por las agresiones físicas. Sin embargo, tras la declaración ampliada de la víctima, la Fiscalía incorporó la acusación por abuso sexual. Con esta imputación, Videla continuará detenido a la espera de la audiencia de prisión preventiva. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel. La ilusión de un reencuentro se transformó en terror. Y ahora, el caso se encamina a los tribunales, donde se definirá la responsabilidad penal de un hombre que pasó, en cuestión de horas, de declararse enamorado a enfrentar cargos que podrían marcar el resto de su vida.