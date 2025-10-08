Represión en el Congreso: tres detenidos, golpes y empujones en la marcha de jubilados

Una vez más, la violencia estatal se hizo presente en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Este miércoles, como cada semana, los jubilados salieron a reclamar por sus derechos. Y, como cada miércoles, la respuesta fue brutal: un operativo policial desmedido que dejó heridos y detenidos, en un intento descarado de silenciar las voces de quienes no tiene qué poner en sus mesas todos los días.

La escena se repite con una precisión escalofriante. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección formal de Jorge Macri pero siguiendo las órdenes reales de Patricia Bullrich, desplegó un dispositivo represivo que superaba ampliamente en número a los manifestantes.

Patricia Bullrich

El protocolo anti-piquetes, herramienta predilecta del Gobierno para aplastar la protesta social, volvió a mostrar su rostro más cruel. Esta vez, el saldo incluyó tres detenidos y escenas de violencia física que son difíciles de digerir en épocas de democracia.

Entre los detenidos están Fabricio Fisher, un fotoperiodista que documentaba la movilización, y Víctor Amarilla, un jubilado que cada semana se suma a la marcha para exigir lo que le corresponde; cabe destacar que Amarilla fue esposado contra el piso con una brutalidad que no puede ni debe ser normalizada.

Represión en el Congreso

Los jubilados no están solos en su lucha. Acompañados por organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanos indignados por el ajuste feroz, se plantaron frente al Congreso para exigir lo que les pertenece. Pero el Gobierno nacional de Javier Milei parece decidido a responder con palos y esposas.

Las imágenes de este miércoles son un recordatorio doloroso de la normalización de lo inhumano del gobierno de la motosierra. La violencia física ejercida por las fuerzas de seguridad no es solo un ataque contra quienes estaban presentes en la marcha, es un mensaje de amedrentamiento a toda la sociedad.

La tensión en las calles es palpable. Cada miércoles se convierte en una batalla desigual entre quienes defienden sus derechos y un aparato represivo dispuesto a todo para mantener el ajuste de Javier Milei. La lucha de los jubilados es la lucha de todos. Porque cuando se reprime a quienes ya lo dieron todo por este país, se reprime también la capacidad de soñar con una sociedad más justa.