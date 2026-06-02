Rescatan al perrito desnutrido de la casa del acusado de femicidio de Agostina Vega

En medio del dolor por el brutal asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado el pasado sábado en Córdoba, salió a la luz una triste historia. En la casa de Claudio Barrelier, principal sospechoso y único detenido por el femicidio, fue encontrado un perro de raza dogo argentino en estado crítico de desnutrición.

El animal fue rescatado por voluntarios de la ONG Hocicos Felices, quienes acudieron al lugar tras recibir denuncias de vecinos y proteccionistas. Según las imágenes difundidas, el perro estaba visiblemente debilitado y afectado por la falta de cuidados básicos. Como homenaje a Agostina, los rescatistas decidieron llamarlo "Agosto".

Agosto, el perrito que estaba en la casa de Barrelier

"Vecinos y proteccionistas denunciaron el estado en el que se encontraba y nos pidieron ayuda. Desde Hocicos Felices intervenimos y hoy se encuentra a resguardo en una guardería, recibiendo los cuidados que necesita ", explicaron desde la ONG a través de sus redes sociales.

Tras el rescate, "Agosto" fue trasladado a una clínica veterinaria donde se le realizaron estudios completos que confirmaron un cuadro severo de desnutrición. Actualmente, el animal está bajo cuidado en School Can, una guardería y escuela de entrenamiento canino en Córdoba. Allí recibe una dieta especial y atención profesional para recuperar su salud. Los voluntarios informaron que el perro mostró signos de estrés y miedo al llegar, gruñendo e intentando morder a otros perros. Sin embargo, señalaron que este comportamiento es comprensible debido a los traumas sufridos.

"Agosto apenas llegó quiso morder otros perros y gruñía. Obviamente, esto no quiere decir que sea malo, sino que estaba asustado ", explicó una voluntaria de la ONG. Es por esto que el plan es dejarlo en un ambiente tranquilo durante un mes para que recupere fuerzas y confianza: "Queremos dejarlo ahí, tranquilo por un mes, que él se relaje, que mejore, que suba de peso", agregó la vocera de Hocicos Felices.

La organización también lanzó una campaña para recaudar fondos que permitan cubrir los costos de la recuperación del perrito que incluye atención en la veterinaria, estudios clínicos, alimentación especializada y su estadía en la guardería. Las donaciones pueden realizarse mediante transferencia al alias HOCICOS.FELICES.CBA1, a nombre de María de los Angeles Manubens.