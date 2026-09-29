Robo en La Plata: reconoció a su hijo en el video del asalto y pidió que lo detengan

Un violento robo ocurrido en La Plata tuvo un giro inesperado después de que el padre de uno de los presuntos delincuentes reconociera a su propio hijo en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Tras identificarlo, el hombre decidió acercarse a la Policía, aportar información a la causa y pedir que la Justicia intervenga para ordenar su detención.

El asalto ocurrió días atrás en la zona de Parque Castelli. La víctima, un hombre de 40 años, volvía a su casa junto a su sobrina de 8 cuando fue sorprendido por dos delincuentes en calle 64, entre 20 y 21.

Violento robo en La Plata

De acuerdo con su relato, los atacantes intentaron sacarle la moto, lo amenazaron y lo revisaron antes de comenzar a golpearlo. En medio del forcejeo, uno de ellos extrajo una navaja tipo suiza y le provocó un corte en el párpado izquierdo . La nena presenció toda la secuencia y quedó en estado de shock.

A raíz de la herida, el hombre debió ser trasladado a un centro de salud, donde recibió puntos de sutura. Pese a que la lesión se produjo muy cerca del ojo, la médica que lo atendió confirmó que su visión no había resultado comprometida. El ataque fue registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la zona. En las filmaciones se observa a los dos sospechosos a cara descubierta y a poca distancia, una circunstancia que permitió distinguir con claridad sus rasgos.

La víctima fue atendida de urgencia

Las imágenes comenzaron a difundirse posteriormente a través de las redes sociales y llegaron hasta el padre de uno de los presuntos autores. El hombre, vecino de Los Hornos, aseguró que reconoció a su hijo y tomó la decisión de presentarse en la comisaría Quinta para brindar los datos que tenía y solicitar que fueran incorporados a la investigación.

Según contó, desde hace tiempo intenta ayudar al joven para que deje el consumo de drogas, aunque hasta el momento no consiguió que modificara su conducta. "Hice de todo, pero no logré que se apartara de ese camino. Tengo miedo por él y que pueda lastimar a alguien ", dijo a la policía, según reconstruyó el medio 0221.

El padre explicó además que su hijo fuma residuos de cocaína y sostuvo que sus efectos pueden prolongarse durante varios días. También aseguró que la situación se agravó en el último tiempo y que ocurrieron episodios que incrementaron su preocupación. "Ya lo vinieron a buscar algunas personas, con las que es evidente que ha tenido problemas", contó.

Frente a ese panorama, consideró que la Justicia debe intervenir y manifestó su preocupación por los tiempos que podría demandar una eventual detención. " Ya no sé más qué hacer. La burocracia es terrible . Tengo que esperar que un fiscal pida la detención, que se la otorgue un juez y ver cuándo lo encuentran", sostuvo. El hombre también afirmó que pudo reconocer al segundo sospechoso que aparece en las imágenes del asalto y, de acuerdo con lo que declaró, no sería la misma persona que inicialmente había sido señalada como acompañante del presunto autor.

"Ya lo declaré. Espero que la Justicia actúe rápido", afirmó el padre, quien ahora espera que la información que aportó permita avanzar en la investigación del violento ataque ocurrido en La Plata.