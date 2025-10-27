Sean "Diddy" Combs al borde de la muerte: detalles escabrosos del intento de asesinato al rapero

El Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn fue escenario de un terrible intento de asesinato contra el rapero y empresario Sean "Diddy" Combs, conocido también como Puff Daddy o P. Diddy. El incidente ocurre mientras el artista cumplía su condena tras ser declarado culpable de trata de personas.

De acuerdo con declaraciones de Charlucci Finney, amigo cercano del músico,intentaron asesinarlo durante la noche, mientras Diddy dormía en su celda: "Despertó con un cuchillo presionado contra su garganta. Fue cuestión de segundos; pudo haber perdido la vida", le dijo Finney al Daily Mail.

Sean "Diddy" Combs está preso en el Metropolitan Detention Center

Según su testimonio, el atacante, cuya identidad no fue revelada, usó un cuchillo tumbero para intentar matar al rapero y, aunque no se consumó el ataque, la intención detrás del acto todavía se sigue investigando.

Lo que sí se pudo saber es que la rápida intervención de un guardia evitó que el incidente terminara en tragedia y que el agresor fue detenido y trasladado de inmediato a confinamiento solitario.

Sean "Diddy" Combs

Por su parte, Diddy sufrió heridas leves y fue atendido por el personal médico del MDC sin requerir hospitalización externa. Sin embargo, está claro que este suceso encendió las alarmas entre su equipo legal, que ya solicitan más medidas de seguridad para que se garantice su vida.

El abogado del rapero, Brian Steel, expresó contundentemente durante una audiencia que la vida de su cliente está en "peligro constante" y es por eso que actualmente, Diddy se encuentra bajo estricta vigilancia en una unidad especial de protección, donde es monitoreado las 24 horas del día.

Metropolitan Detention Center

Sean Combs, de 55 años, fue sentenciado en julio pasado a 50 meses de prisión tras declararse culpable de violar la Ley Mann, que prohíbe el transporte de personas con fines de prostitución. Aunque fue absuelto de cargos más graves como tráfico sexual y crimen organizado, las investigaciones del Departamento de Justicia lo vincularon con una red de explotación que operaba bajo la fachada de sus negocios en la industria del entretenimiento y la moda.

Las pruebas en su contra fueron contundentes: transferencias bancarias sospechosas, testimonios desgarradores de víctimas, incluida Cassie Ventura, exmodelo y cantante. Es por eso que le negaron sistemáticamente la excarcelación aunque en el último juicio oral le llegó a pedir perdón a sus denunciantes; sin embargo, a P. Diddy no parece tener chances de salir en libertad.