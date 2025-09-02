Tras una dramática persecución detuvieron a un delincuente con una camioneta robada en la autopista Cámpora

Tras una persecución y a través de un operativo cerrojo realizado en la autopista Cámpora que unifica el conurbano bonaerense con el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a última hora del lunes detuvieron a un hombre que circulaba sobre una camioneta robada horas antes en Lanús, con la cual intentó atropellar a unos oficiales en un control vehicular previo, para finalmente terminar chocado contra un camión Mercedes Benz.

Personal de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad fue detrás de la camioneta Toyota Hilux cuando esta evadió un control vehicular en la avenida 27 de Febrero, que va al costado del Riachuelo. Según los testimonios, el conductor se negó a parar e intentó atropellar a los oficiales, para luego marcharse rumbo a la Autopista Cámpora.

El detenido que iba en la Toyota Hilux que chocó contra el camión en la autopista Cámpora cuando intentaba huir de la Policía.

"Tras un operativo cerrojo, la camioneta fue bloqueada en la autopista Cámpora, donde el sospechoso intentó atropellar a los oficiales", detallaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas. Para frenarla, los efectivos dispararon con balas de plomo contra la misma, la cual perdió el control e impactó contra el camión Mercedes Benz.

"Al verificar los datos del rodado, se estableció que la misma tenía colocada una patente apócrifa y que por número de chasis correspondía a un auto con pedido de secuestro activo por hurto en Lanús el mismo día por la tarde", detallaron desde el operativo. La conclusión más rápida es que la camioneta había sido "cortada" como se dice en la jerga, y que ya le habían cambiado la patente en pocas horas. Por lo que es probable que el detenido estuviera sacándola de la zona para protegerse.

La Toyota Hilux que chocó contra el camión en la autopista Cámpora cuando intentaba huir de la Policía.

Los antecedentes del sospechoso hablan de cargos por robo y arrebato, dos crímenes menores en relación al robo automotor. El hombre de 21 años y de origen paraguayo terminó en el cercano Hospital Grierson con un diagnóstico de traumatismo de tórax, a partir del fuerte choque que protagonizó, aunque allí también descartaron que tenga heridas de bala tras los disparos que recibió el rodado.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 48 y la Fiscalía 29 que conduce Lucio Herrera, desde donde le dieron intervención a la Policía Federal Argentina (PFA) para que se dedique a la investigación del caso.