Tenía 39 años y manejaba de noche para pagar el alquiler: quién era Cristian Pereyra, el docente asesinado a tiros en La Matanza

La noche del sábado terminó de la peor manera para Cristian Eduardo Pereyra, un docente técnico de 39 años que, como tantos trabajadores, buscaba completar su ingreso manejando para una aplicación de viajes. En plena autopista, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza, fue asesinado a balazos mientras realizaba un traslado. El principal sospechoso del crimen es quien viajaba en el asiento trasero de su auto: un agente de la Policía bonaerense que ahora está detenido.

El ataque ocurrió sobre la Autopista Presidente Perón, a la altura del barrio San Javier, en la mano que va hacia Ezeiza. Pereyra recibió varios disparos que resultaron mortales. La investigación quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, titular de la Fiscalía especializada en Homicidios de La Matanza, quien ordenó la detención del sospechoso tras analizar las primeras pruebas.

Según la reconstrucción de los investigadores, Pereyra manejaba su Chevrolet Corsa cuando tomó un viaje solicitado a través de una aplicación en la localidad de Mariano Acosta. El pasajero era Matías Alejandro Visgarra Riveros, de 23 años, un policía que prestaba servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de La Matanza. En circunstancias que aún se investigan, el agente le disparó con su arma reglamentaria.

De acuerdo con las pericias de la Policía Científica, el docente presentaba cinco heridas de bala: dos en la espalda, una en el pectoral, otra en el brazo derecho y una más en el codo izquierdo. En la escena se encontraron cinco vainas calibre 9 milímetros. Tras el ataque, el sospechoso habría conducido el auto de la víctima hasta Ciudad Evita, donde lo abandonó cerca de las vías del tren Belgrano Sur. Luego caminó hasta la base policial de la UTOI, ubicada a unas quince cuadras.

Cristian Eduardo Pereyra

La paradoja que indigna a la familia es brutal: en esa misma zona, horas después, se realizó la autopsia al cuerpo de Pereyra. Las hermanas de la víctima, Brenda y Victoria, denunciaron públicamente lo ocurrido y apuntaron directamente contra el policía detenido. "A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar lo mató", escribió una de ellas en redes sociales.

El dolor se mezcló con indignación cuando conocieron los detalles del recorrido posterior al crimen. "El policia se va a trabajar con el auto de mi hermano. Lo descarta en Ciudad Evita, a 10 cuadras de Puente 12, y es el mismo lugar donde le terminan haciendo la autopsia a mi hermano. O sea, este policia estaba trabajando con total impunidad mientras le hacian la autopsia a mi hermano", advirtió una de sus hermanas.

La familia también contó el devastador momento en que recibieron la noticia. "Nos notificaron ayer a las 5 de la mañana. Nos dijeron que le había pasado algo, pero no nos decían qué. Un policía entró y dijo 'le pegaron tres tiros' y ahí nos enteramos de que estaba muerto", relató Victoria. Pereyra era profesor en tres escuelas técnicas del distrito: la Técnica Nº 2 de Ciudad Evita, la EEST Nº 8 "Jorge Newbery" de Villa Luzuriaga y la Técnica Nº 10 de Villa Madero.

El reclamo de justicia de la familia de la víctima.

Además, tenía un pequeño taller mecánico y era amante de los autos. Sus familiares contaron que incluso solía asistir al picódromo de La Matanza para ver competencias de picadas. Pero la razón principal por la que manejaba de noche era económica. "En marzo, los docentes quedan a disposición de buscar más horas y él era provisional. Entonces tenía que buscar más horas para cobrarlas en abril. Marzo era el mes que estaba más flojo de dinero. Entonces salió a hacer más viajes de lo habitual para pagar su alquiler", explicaron sus hermanas.

Cristian vivía en Virrey del Pino con su pareja y su hija de tres años. "Mi hermano era docente, mecánico, era una persona sana, iba a recitales y fue feliz el fin de semana porque vio a su músico favorito. Nos quedamos con eso y con la última pizza que comimos juntos. Él solo quería darle una mejor calidad de vida a su hija", recordó Brenda. Desde la escuela técnica donde trabajaba emitieron un mensaje de despedida: "La comunidad educativa de la EEST N.° 8 'Jorge Newbery' lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Cristian Eduardo Pereyra, quien se desempeñaba como profesor y formaba parte de nuestra institución".

Las autoridades también anunciaron un día de duelo. "En este difícil momento acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y amistades, especialmente a su pequeña hija... Informamos que hemos dispuesto un día de duelo para el lunes 16 de marzo". El sindicato docente también expresó su repudio. "Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y demás seres queridos de nuestro compañero Cristian Eduardo Pereyra quien perdiera la vida en un hecho de inseguridad", señaló la Unión Docentes Argentinos de La Matanza.

El comunicado de la EEST N.° 8 'Jorge Newbery', donde trabajaba Pereyra.

Mientras la Justicia avanza con la investigación y el policía detenido espera ser indagado, la familia de Cristian intenta procesar el golpe. "Estamos destruidos, nos arruinaron la vida", dijeron sus hermanas. El recuerdo de sus últimos momentos persigue a la familia. "No pudimos dormir pensando en que mi hermano estuvo tirado en la autopista, en la oscuridad, agonizando, teniendo miedo y seguramente llorando, porque quería ser parte de la vida de su hija". Entre el dolor y la bronca, el pedido se repite. "Estamos destrozadas, pero vamos a seguir de pie por él y por su hija", concluyeron.