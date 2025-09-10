Terror en Mendoza: una adolescente de 14 años entró armada a la escuela, disparó y se atrincheró

Lo que debía ser una mañana de clases terminó convertido en un operativo de crisis. Una adolescente de 14 años ingresó este miércoles armada a la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, provincia de Mendoza, disparó al menos dos veces y se atrincheró en el patio del colegio, desatando el pánico entre alumnos y docentes. No se registraron heridos, pero el episodio paralizó al pequeño pueblo de 12.000 habitantes y obligó a evacuar de urgencia el establecimiento.

El navegador no soporta este contenido.

El hecho ocurrió alrededor de las 9.30, justo después del primer recreo. Según testigos, la estudiante pasó por el baño, salió con un arma en la mano y apuntó a algunos compañeros antes de abrir fuego al aire. "Se escuchó un tiro y todos empezaron a gritar", relató una alumna a medios locales. Otra versión indica que la joven le apuntó a una profesora de matemática y le dijo: "¿Ahora tenés miedo?". Las imágenes del horror no tardaron en viralizarse: en redes sociales comenzaron a circular videos grabados por otros estudiantes, donde se ve a la menor caminando por el patio con el arma en la mano y se oyen los gritos desesperados de sus compañeros.

Las autoridades de la escuela actuaron de inmediato y dispusieron la evacuación total. Los alumnos fueron trasladados de forma preventiva al hospital público de La Paz, donde fueron atendidos por crisis de nervios hasta ser retirados por sus padres. En el lugar intervienen la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), que desde las 11.30 intentan negociar con la joven para que entregue el arma y salga por sus propios medios. Según confirmaron fuentes oficiales, la adolescente es hija de un policía de la provincia de San Luis y el arma sería su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros.

El navegador no soporta este contenido.

La situación se mantiene bajo un estricto protocolo para resguardar la seguridad de la menor y de quienes participan del operativo. La chica, según testigos, habría pedido por una docente: "No voy a negociar hasta que entre la profesora Raquel", gritó en medio de la tensión. El Ministerio de Seguridad de Mendoza emitió un comunicado solicitando que la población no se acerque a la escuela para evitar interferencias: "Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados".

De esta manera, las autoridades remarcaron que "es fundamental mantener un marco de respeto". En diálogo con Radio 10, el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, expresó la conmoción de la comunidad: "Es un pueblo muy pequeño, estamos estupefactos, nunca sucedió una cosa así. Se dicen un montón de cosas... Pero la realidad es que la chica estaba de forma normal y sacó un arma, y bueno, sucedió lo que sucedió". El jefe comunal agregó que mantiene la esperanza de una resolución pacífica: "Estamos hace dos horas esperando a ver si la pueden disuadir, que es lo que queremos todos. Somos parientes lejanos. Obviamente que me toca de cerca".

El navegador no soporta este contenido.

Compañeros de la menor la describen como "muy callada, con pocas amigas" y aseguran que en los últimos días la habían visto angustiada e incluso llorando. Mientras tanto, la tensión en La Paz continúa. Pasado el mediodía, la estudiante seguía atrincherada y la fiscal Digier mantenía el diálogo para evitar que la situación escale. La prioridad, coinciden todas las autoridades, es preservar la vida de la menor y del resto de la comunidad educativa.