Tiene 18 años, desapareció el sábado a la noche tras salir de un boliche en Ezeiza y temen que haya caído a un arroyo

El adolescente Nicolás Tomás Duarte de 18 años está desaparecido desde la madrugada del sábado, cuando salió de un boliche en la localidad bonaerense de Ezeiza y los investigadores temen que haya caído en un arroyo, luego de desaparecer sin dejar rastros. La Policía Bonaerense realiza tareas de búsqueda a partir del operativo que desplegaron alrededor del cauce de agua investigado.

Las últimas imágenes de Duarte pertenecen a una cámara de seguridad de un vecino de una arteria por la cual transitó camino a su casa. Allí se lo ve mientras salta y esquiva algunos espejos de agua que decoran la calle de barro por la que transita, luego de volver del boliche bailable Egipto Baires Sur, de Colectora ruta provincial 205/Lucio Salvadores y Sargento Cabral, en la localidad de Tristán Suárez.

Otras imágenes previas a estas últimas lo muestran al joven salir del boliche en soledad, cuando la lluvia afuera era todavía muy intensa. Iba vestido con una remera de manga larga de color negro, al igual que su pantalón y zapatillas. Cabe recordar que el último sábado hubo un temporal que azotó con dureza la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), al punto de que hasta la propia avenida General Paz se vio inundada.

Nicolás Tomás Duarte tiene 18 años y desapareció tras salir a bailar en Ezeiza.

El local está a 25 minutos en vehículo desde el hogar de él y así fue cómo se acercó a él esa misma noche, de acuerdo a lo que le informó a su familia. "A la 1 de la mañana le avisó a la mamá que se iba al boliche. Se tomó un auto y allá se iba a encontrar con sus amigos", reveló ante Infobae Heber, padre del desaparecido.

La búsqueda del arroyo llegó luego de que familiares y amigos de Duarte revisaran todas las comisarías y hospitales de la zona. La presión es tal que hasta inclusive realizaron un corte de la RP 205 para que tanto la Municipalidad de Ezeiza como Egipto Baires Sur aporten las imágenes que tienen que puedan servir para la investigación.

El boliche Egipto Baires Sur al que fue el desparecido Nicolás Tomás Duarte de 18 años.

El operativo de búsqueda de Nicolás que dispuso la Policía Bonaerense dispuso de perros de búsqueda y drones como para acelerar el trabajo de rastrillaje, mientras tanto bomberos voluntarios también realizan tareas con el fin de encontrar al adolescente.