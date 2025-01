Sadomasoquismo y tragedia: Julio Moura, investigado por la muerte de su pareja en un presunto juego sexual

El icónico guitarrista de la banda Virus, Julio Moura, se encuentra bajo la lupa de la Justicia tras la trágica muerte de su pareja, Gloria Andrea Rojas Murillo, de 53 años. La mujer, de nacionalidad chilena, fue hallada sin vida en el living de su casa en Villa Elisa, La Plata, con signos de ahorcamiento que derivaron en una investigación que sacude al mundo del espectáculo. Según declaró Moura ante las autoridades, la tragedia ocurrió durante una práctica sexual que involucraba ahorcamiento. La víctima fue encontrada en posición decúbito dorsal, con lesiones visibles en el cuello y las piernas, y una soga colgando de un tirante del techo.

La víctima fue identificada como Gloria Andrea Rojas Murillo, de 53 años y de nacionalidad chilena

También se encontró una escalera en el lugar, elemento que podría haber sido utilizado en el contexto del trágico hecho. La situación fue reportada inicialmente por Lucía Castelli, ex esposa del músico, quien recibió un llamado de Moura notificándole la muerte de su pareja. Acto seguido, Castelli contactó al SAME y al 911, lo que permitió que personal médico y policial llegara rápidamente a la vivienda. El caso, caratulado como "averiguación de causales de muerte", está siendo investigado por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic. Por el momento, Moura no fue detenido, aunque se le han realizado extracciones sanguíneas para posibles análisis toxicológicos.

La muerte de la mujer de 53 años estaría relacionada a una posible práctica sexual sadomasoquista.

La Policía Científica continúa trabajando en el lugar para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. El fiscal no descartó ninguna hipótesis, aunque las primeras versiones apuntan a un ahorcamiento accidental. Sin embargo, las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima y el contexto del hallazgo generaron múltiples interrogantes que deberán ser respondidas con el avance de la investigación.

De acuerdo al parte policial, personal policial fue convocado a las calles 419 y 131 "por una femenina óbito en el interior de una vivienda". Al arribar los agentes se toparon con Castelli, quien les contó que Moura "la llamó por teléfono y le contó que su novia estaba en la casa fallecida, por lo que decidió trasladarse al lugar y en el camino llamó al SAME y al 911". Al ser entrevistado, el guitarrista de Virus confirmó que mantenía "un juego sexual mediante ahorcadura".

De acuerdo con las autoridades, el artista sostuvo que en el transcurso de la práctica su pareja "falleció". Tras lo declarado, se llevó a cabo una breve inspección del lugar, donde se encontró a la víctima "en una sala de estar, tirada en el suelo, en posición decúbito dorsal, presentando signos de ahorcadura en el cuello, lesiones en las piernas y una soga atada a un tirante del techo, como así también la existencia de una escalera".

La asfixia erótica, también conocida como hipoxifilia, es una práctica sexual que consiste en restringir intencionalmente la respiración durante el acto sexual con el objetivo de intensificar el placer. Esto puede lograrse mediante sofocación manual o el uso de cualquier otro objeto que impida la entrada de aire o el flujo sanguíneo al cerebro. El fundamento detrás de esta práctica radica en que la reducción de oxígeno al cerebro puede aumentar la sensación de euforia y placer sexual debido a una combinación de factores fisiológicos y psicológicos. Al limitar la respiración, se liberan endorfinas y otros neurotransmisores que potencian la experiencia.

A pesar de ser practicada por algunos adultos de manera consensuada, la asfixia erótica conlleva riesgos extremadamente altos, incluso cuando hay confianza entre las partes. Entre los principales peligros se destacan:

Pérdida de conocimiento repentina: puede ocurrir en cuestión de segundos, impidiendo a la pareja reaccionar a tiempo para liberar a la persona.

puede ocurrir en cuestión de segundos, impidiendo a la pareja reaccionar a tiempo para liberar a la persona. Daño cerebral irreversible: la falta de oxígeno puede causar daños permanentes en el cerebro en menos de tres minutos.

la falta de oxígeno puede causar daños permanentes en el cerebro en menos de tres minutos. Paro cardíaco: la presión sobre el cuello puede interferir con el flujo sanguíneo y provocar un paro cardíaco.

la presión sobre el cuello puede interferir con el flujo sanguíneo y provocar un paro cardíaco. Asfixia accidental y muerte: un pequeño error de cálculo o un desmayo imprevisto puede resultar fatal.

Julio Moura, de 68 años, es una figura emblemática de la música argentina. Junto a sus hermanos Federico y Marcelo, lideró Virus, una banda que marcó a fuego el rock nacional durante los años 80 y 90, convirtiéndose en símbolo de una generación que buscaba la libertad en los albores de la democracia. Con canciones icónicas como Imágenes Paganas , Luna de Miel en la Mano y Wadu Wadu , Virus logró mantenerse vigente a través de los años, consolidando un legado musical inquebrantable. Su último gran show en Buenos Aires, en el Movistar Arena en abril, fue una celebración de su trayectoria, con entradas agotadas.