Angustia en la cordillera: buscan contrarreloj a un hombre desaparecido hace más de un mes en Bariloche

La incertidumbre crece con el paso de las horas en la Patagonia. A más de un mes de su desaparición, las fuerzas de seguridad intensificaron la búsqueda de Lucas Adrián Álvarez, un hombre de 39 años oriundo de Neuquén capital que fue visto por última vez el 21 de noviembre, cuando salió a realizar una excursión de montaña en la zona de Bariloche y nunca regresó. Según confirmaron las autoridades, el último registro certero ubica a Álvarez ingresando alrededor de las 17.30 al Centro de Informes de Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Allí cumplió con el registro obligatorio de trekking y declaró que su destino era la zona de Pampa Linda, el área base para quienes recorren los senderos del imponente cerro Tronador, a unos 60 kilómetros de San Carlos de Bariloche.

Lucas Adrián Álvarez, de 39 años, fue visto por última vez el 21 de noviembre

Desde ese momento, el silencio fue absoluto. El encargado del alojamiento donde se hospedaba declaró que Álvarez "expresó su intención de realizar una excursión en la montaña, sin retomar contacto alguno con su entorno cercano desde entonces". La denuncia formal por su desaparición fue radicada recién el 17 de diciembre, cuando la preocupación de la familia se transformó en alarma. Las imágenes de las cámaras de seguridad de Parques Nacionales aportaron detalles clave para la investigación.

En ellas se observa a Lucas con una remera verde, pantalón azul y una mochila grande. Es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,72 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y el pelo muy corto. Posee tatuajes visibles en ambos brazos y otro en la pierna izquierda. Además, se pudo determinar que se trasladaba haciendo dedo en la zona, un dato que abrió nuevas líneas de búsqueda para los investigadores.

Ante la gravedad del caso, el Ministerio Público Fiscal dispuso la conformación de un Comité de Emergencia Operativa (COE) y el despliegue de un amplio operativo en la zona sur del parque. Desde este lunes, brigadistas, rescatistas y fuerzas de seguridad rastrillan intensamente el área de Pampa Linda, combinando patrullajes a pie con el uso de drones para sobrevolar sectores de difícil acceso. También se verificó una pista en la Comarca Andina y en las cercanías de El Bolsón, a partir de un llamado al 911.

Sin embargo, el foco principal sigue puesto en el lugar donde se registró su ingreso. La desesperación llevó a las autoridades a realizar un pedido público de colaboración. En un comunicado difundido en las últimas horas, se remarcó: "Se solicita a la comunidad, turistas, pobladores y prestadores que, ante cualquier información relevante -características físicas, vestimenta o posibles avistamientos-, se comuniquen de manera inmediata con el 911 RN Emergencias, con la unidad policial más cercana o con el teléfono de la Fiscalía en turno: 0294 4934681. También si alguna persona lo trasladó en su auto o lo vio al borde de la ruta haciendo dedo".