Un abogado aseguró que el móvil del triple femicidio fue "el robo de casi 400 kilos de droga" a Pequeño J

Una nueva hipótesis surgió alrededor del triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15). El abogado Guillermo Endi, defensor de los detenidos Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez, deslizó que el verdadero móvil del crimen fue el robo de casi 400 kilogramos de cocaína que habían sido robados bajo la modalidad de viuda negra por la menor de las tres víctimas.

"Les voy a dar una primicia. Les voy a confirmar que el móvil fue el robo de 400 kilos de droga . Nadie lo dijo, a mí me sorprendió", confesó el letrado al aire del programa El Noticiero de la Gente de Telefe. La información todavía no fue confirmada por ninguna fuente judicial, a 48 horas de una potencial apertura del secreto de sumario bajo el que está la causa. Al mismo tiempo, ciertas referencias del abogado carecen de verosimilitud y no se descartó que pudiera ser información para desviar la atención en la causa.

El triple femicidio de La Matanza conmovió al país y abrió múltiples debates

"400 kilos para las villas es normal", se atrevió a asegurar Endi en su entrevista televisiva. "Esa droga le faltó a un integrante de una bandita. Si lo comparamos con el fútbol es un equipo de Primera C", metaforizó el abogado. La teoría que afirmó con mucha seguridad cuenta con un elemento de exageración, a trasluz de las estadísticas por las detenciones de narcotráfico: esa cantidad no corresponde a la magnitud que describió.

"Esta pobre chica tenía relación con alguien de esa bandita, que era el encargado de guardar ese cargamento que iba de un lugar al otro para no estar siempre en el mismo lugar", explicó Endi. A su vez, con otro "noviecito" de ella, habló sobre que vio "mucha droga y mucha plata" en esa casa, por lo que este le propuso dar un golpe y robarlo. Si el botín era tan importante como para moverlo tanto, ¿cómo podía ser que perteneciera a un grupo tan minúsculo como el que describe?

Según la versión "le dijo: 'empastillalo que yo entro y sacamos unos pesos'" y ella accedió y durmió a quien "tenía la droga en su casa". Recién después de eso fue que se encontraron con el impresionante cargamento, que los superó en cuanto a lo que esperaban. "El dicho del barrio es que se les fue de las manos", sumó Endi.

"Aparentemente, el vuelto era para esa persona que robó la droga, no para Lara. Ella fue usada como señuelo. Las otras dos chicas estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado", señaló Guillermo Endi. "Por la investigación que nosotros hacemos, y los testimonios de vecinos, el tema era contra la persona que robó la droga, no contra las chicas", añadió.