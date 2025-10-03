Fue condenado por golpear hasta perjudicarle la vista a la hija de su ex y un juez lo liberó: le fracturó el cráneo a un bebé de 11 meses

Maximiliano Eduardo Roth tiene apenas 23 años y un prontuario aberrante: fue condenado en 2022 por destrozar a golpes a la hija de su ex pareja, salió antes de tiempo gracias a un polémico fallo del juez bahiense Onildo "Yiyo" Stemphelet. Ya en libertad, no tardó en volver a repetir la misma pesadilla repetida y la historia volvió a escribirse con sangre: Roth le fracturó el cráneo a un bebé de 11 meses a golpes.

El horror sucedió en una casa de Coronel Suárez, sobre la avenida Independencia al 700, donde Roth fijó domicilio tras ser beneficiado con el régimen de "libertad asistida". Allí, según la denuncia, mantuvo cautiva durante tres días a su pareja de 19 años y a los dos hijos de ella: un nene de 3 años y el bebé de 11 meses. En ese encierro, la violencia escaló hasta lo inimaginable: el más pequeño terminó internado en el Hospital Penna de Bahía Blanca con múltiples fracturas en el cráneo.

El calvario se detuvo cuando, en un descuido del agresor, la joven logró escapar y pedir ayuda. Vecinos rescataron a los niños y la policía detuvo a Roth en la misma casa. Pero no era la primera vez y rápidamente las autoridades descubrieron que se trataba de un reincidente. En 2022, este mismo hombre había sido condenado a tres años y un mes de prisión por golpear brutalmente a una nena de dos años -la hija de otra expareja-, provocándole fractura de cráneo y lesiones compatibles con mordeduras. La nena quedó con secuelas en la vista. En aquel entonces, Roth intentó justificarse diciendo que la menor "se había caído". Los médicos comprobaron lo contrario.

Pese a ese antecedente, el juez Stemphelet consideró que merecía una segunda oportunidad. Basado en informes del Servicio Penitenciario que lo calificaban con "conducta ejemplar 10" y "concepto bueno", le concedió la libertad asistida. La condición era cumplir requisitos tan insólitos como ineficaces: abstenerse de consumir drogas y alcohol, someterse a controles, recibir asistencia psicológica y asistir a un curso titulado "Deconstruyendo masculinidades". Nada de eso lo detuvo. Hoy, Roth enfrenta una nueva causa por "tentativa de homicidio" en la UFIJ N° 15 de Bahía Blanca. Se negó a declarar. El bebé golpeado pelea por recuperarse en terapia intermedia.

Mientras tanto, la indignación social se concentra en la figura del juez Stemphelet, el mismo que firmó la libertad de un golpeador de niños. No es la primera vez que su nombre aparece en escándalos: más del 90% de sus resoluciones son revocadas por instancias superiores, y en 2019 protagonizó un episodio bochornoso cuando denunció el robo de dinero y una tarjeta de crédito durante un encuentro con una prostituta, lo que derivó en un jury que no prosperó. Hoy, a la sombra de un nuevo ataque atroz, su decisión vuelve a estar bajo la lupa. Y mientras la Justicia intenta explicarse a sí misma, un bebé de 11 meses carga con la violencia que nadie logró frenar.