Tucumán: un ex militar golpeó a su pareja, baleó a un trapito que intervino en su defensa y se suicidó

Un militar retirado se suicidó este jueves por la tarde en el barrio Sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán, luego de balear a un trapito que intervino en la defensa de su pareja, a quien había abofeteado en la calle y a la vista de todos. El agresor huyó hasta que se vio rodeado de efectivos policiales y, tras resistir algunos minutos, se quitó la vida con la misma arma que agredió al cuidacoches, quien se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a la investigación de los hechos, el ex militar identificado como Daniel Moyano se encontró con su pareja cerca de las 17 en la plaza Hipólito Yrigoyen. Si bien se desconoce de forma directa qué charló con ella durante esos pocos minutos que estuvieron juntos antes de que la golpee, los testigos vieron cómo la cacheteó a la mujer enfrente de todos los presentes y a plena luz del día.

La mujer huyó a los gritos del lugar y, mientras reclamaba que la ayuden, ingresó a una local comercial de la plaza, de acuerdo a lo que describió La Gaceta de Tucumán. Allí fue cuando comenzó la persecución contra el agresor, quien intentó escapar de los dos bicipolicías y el trapito de 44 años, que fue identificado como Carlos Humberto Quinteros. Fue a él quien lo baleó en un brazo, cuando se vio rodeado en la esquina de 9 de Julio y General Paz.

Si bien en ese momento algunos efectivos pasaron a atender al cuidacoches para garantizar su traslado al Centro de Salud en el cual quedó internado en observación, otro grupo rodeó a Moyano y lo instó a que se entregara. "Primero intentaron detenerlo, después asistieron a la víctima herida y, por último, procuraron reducir al agresor sin utilizar la fuerza. Estaban tratando de convencerlo, pero se disparó", explicó ante La Gaceta el jefe de Policía local, Joaquín Girvau.

El militar retirado Daniel Moyano huye de la Policía de Tucumán tras golpear a su pareja y balear a un trapito.

"¡Es una locura lo que pasó! El tipo andaba por la calle con un arma en la mano en un horario de mucha circulación y en un lugar donde hay cafeterías, negocios y una plaza. Podría haber sido mucho peor. A ese trapito, por suerte, sólo lo hirió en un brazo, pero podría haber alcanzado a más personas", relató una testigo directa al diario tucumano.



Mientras tanto, el fiscal Carlos Sale, a cargo de la investigación, pidió la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales de la Provincia con el fin de reconstruir lo sucedido, establecer cuántos disparos hubo y confirmar la teoría policial acerca de que intentaron persuadirlo a Moyano sin usar sus armas de fuego. Además, buscan analizar los posibles antecedentes del ex militar y la existencia de algún tipo de denuncia previa.