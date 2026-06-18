"Soy inocente": uno de los detenidos por el femicidio de Agostina Vega rompió el silencio

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa revelando detalles tan estremecedores como inquietantes. Mientras la Justicia intenta reconstruir minuto a minuto qué ocurrió con la adolescente de 14 años antes y después de su muerte, uno de los principales acusados de encubrimiento decidió romper el silencio. Osvaldo Fassetta, de 47 años, se presentó este jueves ante el fiscal Raúl Garzón y aseguró ser inocente. Lo hizo en el marco de una causa que ya tiene a tres personas detenidas y que busca determinar quiénes participaron, colaboraron o ayudaron a ocultar el crimen que conmocionó a Córdoba.

Claudio Barrelier, Agostina Vega y Osvaldo Fassetta

Según confirmó su abogado, Eduardo Medina Allende, el acusado realizó una exposición breve y dejó abierta la posibilidad de ampliar su declaración en los próximos días."Dijo que es inocente y que la pieza acusatoria no se ajusta a cómo fueron las cosas", explicó el defensor. Más tarde, el letrado insistió en esa línea argumental y sostuvo que la decisión de no brindar mayores detalles durante la audiencia respondió a desacuerdos con la reconstrucción realizada por la fiscalía. "Los hechos no estarían descriptos de la forma en que sucedieron", afirmó.

La situación judicial de Fassetta era seguida con especial atención porque existía la posibilidad de que el fiscal agravara su imputación. Sin embargo, la acusación se mantuvo sin cambios y continuará detenido por encubrimiento agravado en contexto de violencia de género. Tras la audiencia, fue trasladado nuevamente al penal de Bouwer, donde permanece alojado desde su detención. Pero la situación procesal del hombre sigue siendo delicada. Los investigadores sospechan que no se trata de un simple testigo involuntario de los hechos.

Fassetta residía en una habitación ubicada dentro de la vivienda de barrio Cofico donde, según la hipótesis central de la causa, Claudio Barrelier asesinó a Agostina. Ese dato se transformó en uno de los principales focos de sospecha para la fiscalía. Para los investigadores resulta difícil creer que una persona que habitaba la misma casa no hubiera advertido movimientos extraños, ruidos o situaciones anormales durante las horas en que se habría producido el crimen. Sin embargo, existe otro elemento aún más perturbador.

Agostina Vega

La fiscalía intenta determinar si fue él quien mantuvo contacto con Melisa Heredia, madre de Agostina, durante las desesperadas horas en las que la familia buscaba a la adolescente. En esa línea investigativa aparecen llamadas y mensajes que podrían haber tenido como finalidad generar una falsa sensación de tranquilidad mientras la menor ya era intensamente buscada. Entre esas comunicaciones figura una frase que hoy adquiere una dimensión escalofriante: "Quedate tranquila, te la tenemos dormidita".

Los investigadores buscan establecer quién pronunció esas palabras y cuál fue exactamente su participación dentro de la secuencia criminal que se intenta reconstruir. Mientras tanto, la defensa de Fassetta cuestiona la hipótesis oficial y reclama que se exploren otras alternativas. Medina Allende incluso sugirió que podría existir una posible venganza detrás de los hechos. No obstante, la fiscalía sostiene que no existen elementos que respalden esa teoría y mantiene como principal línea investigativa la de un abuso sexual seguido de femicidio.

La causa ya había registrado un fuerte impacto días atrás cuando Claudio Barrelier, señalado como principal acusado, se presentó ante la Justicia. El hombre negó los hechos, decidió no declarar y terminó enfrentando una acusación aún más grave. Tras la audiencia, el fiscal Garzón agravó su imputación por homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y femicidio, una de las figuras penales más severas contempladas por la legislación argentina. Pero para los investigadores existe una convicción cada vez más firme: Barrelier no habría actuado completamente solo.

Soledad Andreani quedó detenida por encubrimiento del femicidio de Agostina Vega, tras prestarle su vehículo a Claudio Gabriel Barrelier.

Esa sospecha también alcanza a Soledad Andreani, su ex pareja, quien permanece detenida y será indagada este viernes. La mujer está acusada de encubrimiento agravado y los investigadores sostienen que habría desempeñado un papel clave después del crimen. Según la reconstrucción judicial, Andreani habría facilitado el Ford Ka negro utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el descampado de barrio Ampliación Ferreyra donde finalmente fue hallado. La situación se complicó aún más para la acusada tras la aparición de registros de cámaras de seguridad que la muestran junto a Barrelier y al vehículo horas después del crimen.

Además, los investigadores sostienen que el automóvil fue lavado luego de ser utilizado, una circunstancia que podría interpretarse como una maniobra destinada a eliminar rastros o evidencias. La defensora de Andreani informó que la mujer atravesó una crisis de salud mental y permaneció internada bajo tratamiento médico durante los últimos días. Sin embargo, la fiscalía mantiene intactas las sospechas sobre su presunta participación.

Claudio Barrelier

A medida que avanzan las medidas de prueba, la hipótesis de los investigadores parece consolidarse: cada uno de los detenidos habría cumplido un rol específico dentro de una secuencia que incluyó el crimen y posteriores maniobras para ocultarlo. Ahora la atención está puesta en las nuevas evidencias que podrían surgir de las pericias tecnológicas y psicológicas. Los investigadores aguardan los resultados de los análisis realizados sobre los teléfonos celulares secuestrados, considerados fundamentales para reconstruir comunicaciones, movimientos y posibles coordinaciones entre los imputados. También esperan los estudios psicológicos practicados a Barrelier, cuyos resultados podrían aportar nuevos elementos para comprender la mecánica de uno de los casos más conmocionantes de los últimos tiempos.