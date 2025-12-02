Big Bang! News
Un adolescente mató a un niño de 10 años, confesó el crimen y las pericias investigan un posible ataque sexual

El joven llamó al 911 luego de ahorcar al hermano de su amigo y se entregó a las autoridades tras disculparse con su mamá.

02 Diciembre de 2025 13:27
La Policía de Tucumán en la escena del crimen del menor de 10 años ahorcado por un adolescente de 16.
Desde el pasado lunes la provincia de Tucumán quedó conmocionada por el crimen de un niño de 10 años del barrio Villa 9 de Julio de la capital local, quien fue ahorcado por un adolescente de 16 años amigo de su hermano mayor. El autor fue quien confesó el asesinato cuando llamó al 911 y se entregó a la Policía, aunque ahora la investigación realizará una autopsia por un posible ataque sexual. Si bien no hallaron signos a simple vista, al médico policial le llamó la atención la rigidez del cuerpo.

Según publicaron en La Gaceta, en el llamado a las emergencias el detenido contó que "se quedó a dormir en la casa de su amigo y que había ahorcado con sus manos al hermano menor y no sabía si estaba con vida". Eran las 7 de la mañana y el joven se fue hasta su hogar enseguida después y le pidió disculpas a su madre, a quien le confesó que había "cometido un error".

La Policía de Tucumán en la escena del crimen del menor de 10 años ahorcado por un adolescente de 16.
"Él abrazaba a mi mamá y le pedía perdón. No sabemos nada de él", relató la hermana del autor a la prensa. En ese momento todavía no se había entregado a la Policía, aunque lo hizo a las pocas horas. En el medio llamó a su familia para pedirles que se vayan a vivir a otro lugar y hasta le envió mensajes a una tía que tiene en Buenos Aires a quien le confesó que evaluaba quitarse la vida, mientras le pedía perdón.

En ese lapso la Policía local fue primero al hogar del autor y luego a lo de la víctima, quien vivía con dos hermanos de 15 y 11 años, bajo el cuidado de un tío abuelo de 65, porque su madre los había abandonado tras que falleciera el padre de los tres. Cuando llegó al lugar sólo despertó a dos de los tres y los médicos del servicio 107 comprobaron el fallecimiento del tercero.

El fiscal tucumano Pedro Gallo.
Las primeras pericias que le realizaron al cuerpo no detectaron a simple vista rastros de algún ataque sexual, aunque la recomendación que hizo el médico policial fue el de practicarle una autopsia a la víctima para confirmar la definición, debido a la rigidez con la que contaba el cuerpo al ser hallado.

El autor está detenido en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) de Tucumán por disposición del fiscal Pedro Gallo y en completo aislamiento, a la espera de la realización de un informe que defina cuál es exactamente su situación procesal. Hasta el momento no se detectaron o descubrieron patologías psiquiátricas o trastornos que puedan explicar el ataque mortal.

