Un policía bonaerense mató a su suegra y golpeó a su ex pareja: el agente tenía los peores antecedentes

Una mujer muere cada 32 horas en Argentina por motivos de violencia de género. Esta vez fue en manos de un policía de la bonaerense llamado Nataniel Thierry Schouten (39) que mató a su suegra y agredió con un palo a su ex pareja que lo había denunciado días atrás.

Los hechos se produjeron en la localidad bonaerense de General Belgrano. Schouten estaba de licencia médica en la fuerza policial y por eso no contaba con el arma reglamentaria, paralelamente tenía denuncias por violencia de género, no era la primera vez que atacaba; de hecho su ex pareja le había puesto una orden de restricción que fue efectivizada durante el 25 de julio.

Nataniel Thierry Schouten

Solo 48 horas duró la medida... Es que el sábado a la madrugada, en la central de monitoreo municipal hacia la Estación de Policía Comunal (EPC) sonó el teléfono y les avisaron que había sonado el botón antipánico de la ex pareja del policía.

Los efectivos se dirigieron a la casa de la denunciante (domicilio de la calle 54) y allí vieron lo peor: "Le estaba pegando con un palo", confirmaron fuentes policiales. En ese mismo momento, Schouten confesó que acababa de cometer otro crimen: había matado a su ex suegra, Marcela Costilch (58).

Marcela Costilch

Con esa declaración, la bonaerense se dirigió a la casa de la mujer y confirmaron que efectivamente se encontraba sin vida en su domicilio. Por su parte, la ex pareja de Schouten tuvo que ser hospitalizada tras la brutal paliza que recibió pero se encuentra en buen estado de salud habiendo sobrevivido a la golpiza.

Según confirmaron agentes de la justicia, la denunciante salió del nosocomio y fue asistida rápidamente por un equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia local.

Organizaciones feministas llamaron a marchar y pedir justicia para Marcela Costilch

En cuanto a Schouten, quedó imputado por "homicidio calificado y lesiones" y, como tenía antecedentes de violencia de género la causa podría complicarse. El 9 de junio se había iniciado la causa por "lesiones leves y amenazas".

Schouten trabajaba en la EPC de la localidad de Pila pero estaba cesante por un reposo ambulatorio. En las últimas horas se conoció que fue desafectado de la fuerza a través de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. El caso está en manos del fiscal Jonatan Robert, que contiene la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de Chascomús, del Departamento Judicial de Dolores.