Terror en San Isidro: un grupo de delincuentes irrumpió en la casa de Valeria Mazza mientras su familia estaba adentro

El regreso de Valeria Mazza a la Argentina, tras meses en España, se tornó en una pesadilla inesperada. Este miércoles al mediodía, "un grupo integrado por entre dos y cinco delincuentes habría saltado un portón de la casa donde viven Mazza y su familia y se apoderaron de una mochila", según fuentes policiales y judiciales. La vivienda, ubicada en Acassuso, partido bonaerense de San Isidro, fue escenario de un episodio que sembró alarma en la tranquila zona residencial. La irrupción fue advertida por la hija de la modelo, quien se encontraba en la casa junto a una amiga y dos empleados. "Comenzó a gritar" al ver a los intrusos, lo que obligó a los ladrones a escapar a toda velocidad. En la huida, abandonaron la mochila sustraída "en la puerta de la casa". Uno de los empleados llamó al 911, lo que activó un operativo inmediato.

Asaltaron la casa de Valeria Mazza mientras su familia estaba adentro

Personal de la comisaría 4ª de San Isidro llegó al lugar y tomó declaraciones preliminares. La investigación quedó en manos de "Patricio Ferrari, uno de los fiscales adjunto de San Isidro", quien pidió la intervención de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) para avanzar en la pesquisa. Las autoridades analizan cámaras de seguridad de la zona, donde "habría quedado filmado" el grupo mientras circulaba por el barrio.

Los sospechosos serían jóvenes: "Serían adolescentes", indicaron fuentes ligadas al caso. Las versiones sobre la cantidad de delincuentes aún no coinciden. Mientras el parte policial habla de dos personas que "ingresaron en la casa de Mazza por el fondo de la propiedad", un correo distribuido por el grupo Vecinos Acassuso-Libertador al Río sostiene que fueron cinco: "Una de las filmaciones que se lograron obtener registró a cinco sospechosos", dijo un vecino.

Asaltaron la casa de Valeria Mazza mientras su familia estaba adentro

El hecho ocurre apenas un mes después de que Mazza regresara al país para reencontrarse con su familia y celebrar la llegada de Bernardo, el hijo de su sobrina Catalina Antuña. Las imágenes del reencuentro, compartidas públicamente, reflejaban "un ambiente de cercanía y felicidad", con la modelo sonriente, rodeada de su madre, su hermana y el recién nacido. El nacimiento de Bernardo en julio fue un hito familiar: Mazza celebró en redes su orgullo por convertirse en tía abuela. Durante la reunión, "los hijos de Mazza también compartieron momentos con el recién nacido", en escenas que mostraban a la familia unida tras meses de distancia.

Asaltaron la casa de Valeria Mazza mientras su familia estaba adentro

Ese clima íntimo contrasta de forma abrupta con el miedo generado por el episodio de este miércoles, cuando la seguridad del hogar quedó vulnerada incluso con la familia presente. La modelo reside actualmente en España, donde trabaja como co-conductora de "Bailando con las Estrellas" en Telecinco, y su estadía en Argentina coincidía con una pausa profesional destinada al descanso y la vida familiar. Tras tomar intervención en el lugar, el fiscal Ferrari dispuso nuevas medidas y no descarta pedir más material registrado por cámaras privadas: "En las próximas horas se podría solicitar la colaboración de los vecinos para aportar imágenes", adelantaron fuentes policiales.